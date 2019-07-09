В ЛНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки

ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В понедельник Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики пять раз нарушили режим тишины за сутки.

"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие", - сказали в пресс-службе ведомства.