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РИА Новости

В ЛНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки

Вчера, 09:01
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В понедельник Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики пять раз нарушили режим тишины за сутки.
"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным оборонного ведомства ЛНР, обстрелам подверглись населенные пункты Калиново, Желобок, Лозовое.
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