Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T08:27Z
https://ria.ru/20190709/1556333862.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155344/81/1553448157_0:213:3010:1906_1036x0_80_0_0_c3501c8c8836251ef7d6c4882594867a.jpg
РИА Новости

В Иркутской области горит более 88 тысяч гектаров леса

Вчера, 08:27
450
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМотопомпа для тушения лесных пожаров
Мотопомпа для тушения лесных пожаров
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 9 июл – РИА Новости. Сто три пожара общей площадью более 88 тысяч гектаров действуют на территории лесного фонда Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
За прошедшие сутки на землях лесного фонда Иркутской области ликвидировано 12 пожаров на площади более 750 гектаров. Основная причина возгораний - грозы.
Режимы ЧС по причине природных пожаров введены на территории семи районов - Чунского, Усть-Илимского, Жигаловского, Киренского, Нижнеилимского, Мамско-Чуйского, Казачинско-Ленского. В одном районе – Катангском, действует режим повышенной готовности.
"В локализованное состояние на утро 9 июля в лесном фонде перешли 15 возгораний. Также локализован очаг на площади 8 гектаров в Иркутском районе на землях ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". В лесном фонде области действует 36 природных пожаров. Еще два возгорания на площади 88 га действуют на территории "Заповедного Прибайкалья" в Качугском районе. В зоне космического контроля - 49 природных пожаров", - говорится в сообщении.
Общая площадь, занятая огнем, составляет более 88 тысяч гектаров. В тушении пожаров участвуют более тысячи человек и 186 единиц техники.
В понедельник в регионе действовало 114 лесных пожаров на общей площади более 75 тысяч гектаров.
Лесной пожар у поселка Маккавеево Забайкальского края
26 июня, 10:41
В Сибири лесные пожары тушат искусственными дождями
000435
Обсудить 0
Иркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Женщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области. 5 июля 2019
В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 450 человек
РИА
Новости
В Хакасии объявили штормовое предупреждение
В Казахстане на несанкционированных митингах задержали более ста человек
В Индии могут ввести обязательные тесты на ВИЧ перед регистрацией брака
Лента
новостей
Голуби
В Магадане ввели штраф за кормление голубей
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы, возникшие в результате подтопления в Иркутской области. 6 июля 2019
В зоне ЧС в Приангарье нашли живыми 37 человек, ранее объявленных в розыск
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области. 5 июля 2019
В Иркутской области остается подтопленным один населенный пункт
Завалы у моста через федеральную трассу Сибирь в городе Тулун Иркутской области после паводка
Военные начали дезинфицировать систему питьевого водоснабжения в Тулуне
В Иркутской области горит более 75 тысяч гектаров леса
На Урале проверят жалобы на детсад, где ребенка заставили есть еду с пола
Многоцелевой истребитель МиГ-35
Санкции не помешают поставить Индии 110 истребителей, заявили в ФСВТС
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Военные медики оказали помощь 420 жителям иркутского Тулуна
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама объяснил, почему критически настроен к Трампу
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12В Росприроднадзоре предложили создать центры реабилитации диких животных
03:08В Госдуме предложили обозначать спецзнаками машины с беременными за рулем
03:07В Госдуме предложили ввести знак "Придорожная торговля"
03:06В российской Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной
03:04Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
Лента новостейМолния