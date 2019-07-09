В Иркутской области горит более 88 тысяч гектаров леса

ИРКУТСК, 9 июл – РИА Новости. Сто три пожара общей площадью более 88 тысяч гектаров действуют на территории лесного фонда Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

За прошедшие сутки на землях лесного фонда Иркутской области ликвидировано 12 пожаров на площади более 750 гектаров. Основная причина возгораний - грозы.

Режимы ЧС по причине природных пожаров введены на территории семи районов - Чунского, Усть-Илимского, Жигаловского, Киренского, Нижнеилимского, Мамско-Чуйского, Казачинско-Ленского. В одном районе – Катангском, действует режим повышенной готовности.

"В локализованное состояние на утро 9 июля в лесном фонде перешли 15 возгораний. Также локализован очаг на площади 8 гектаров в Иркутском районе на землях ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". В лесном фонде области действует 36 природных пожаров. Еще два возгорания на площади 88 га действуют на территории "Заповедного Прибайкалья" в Качугском районе. В зоне космического контроля - 49 природных пожаров", - говорится в сообщении.

Общая площадь, занятая огнем, составляет более 88 тысяч гектаров. В тушении пожаров участвуют более тысячи человек и 186 единиц техники.