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РИА Новости

Суд в Новосибирске признал незаконным освобождение экс-главы филиала ВТБ

Вчера, 08:01
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НОВОСИБИРСК, 9 июл – РИА Новости. Новосибирский районный суд после повторного рассмотрения отменил решение об освобождении экс-управляющего филиалом банка ВТБ Вадима Григорьева, сообщает прокуратура региона.
В надзорном ведомстве пояснили, что Григорьева в начале марта 2017 года приговорили к 9,5 годам лишения свободы за хищение более 1,1 миллиарда рублей и их легализацию. В мае 2018 года новосибирский районный суд удовлетворил ходатайство Григорьева об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелым заболеванием.
Заместитель прокурора Новосибирской области обжаловал это постановление в кассационном порядке, посчитав его незаконным. В апреле текущего года президиум Новосибирского областного суда отменил его и направил дело на новое рассмотрение.
"При новом рассмотрении дела 5 июля 2019 года, оценив совокупность представленных сторонами материалов, Новосибирский районный суд принял решение об отсутствии оснований для освобождения Григорьева", - говорится в сообщении прокуратуры. Решение суда пока не вступило в силу.
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