Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T07:46Z
https://ria.ru/20190709/1556333276.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152938/14/1529381488_0:92:3292:1944_1036x0_80_0_0_3d4e283fdb2216a39073de8b0e9994b6.jpg
РИА Новости

Власти Омска намерены купить квартиру обратившемуся к Москальковой инвалиду

Вчера, 07:46
2336
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 9 июл – РИА Новости. Семья инвалида, о проблеме которого во время своего визита в Омск сообщила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, не может получить полагающееся вне очереди жилье с 2010 года, власти надеются купить квартиру в этом году после череды судов и невостребованных аукционов.
Москалькова 3 июля провела личный прием граждан в Омске, после чего в своем Instagram сообщила, что особое беспокойство у местных жителей вызывают проблемы с получением жилья. В частности, один из вопросов, с которым к ней обратились, касался предоставления полагающегося по закону вне очереди благоустроенного жилья мужчине-инвалиду, которое он "по каким-то причинам так и не получил".
В департаменте жилищной политики администрации Омска РИА Новости сообщили, что речь на приеме шла о семье Сергея Куксенко. Его семья из четырех человек, в том числе сын, который страдает "тяжелыми формами хронических заболеваний", с 7 декабря 2010 года стоит на учете "в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма" в Омске. Номер очереди Куксенко по внеочередному списку 2019 года – 62-й.
В департаменте сообщили, что 1 июня 2017 года Центральный райсуд Омска обязал администрацию города предоставить семье Куксенко благоустроенное жилье в соответствии со всеми нормами. Решение вступило в силу 7 июля того же года, а уже 28 июля судебные приставы в связи с его неисполнением возбудили исполнительное производство. Между тем Верховный суд РФ пояснил, что обеспечение прав инвалидов должен оплачивать бюджет регионов РФ, то есть Омской области.
Пожилая женщина у окна
14 июня, 08:00
В Екатеринбурге риелторы угрожали ветерану войны, пытаясь отобрать квартиру
"Таким образом, в настоящее время основным способом обеспечения администрацией города Омска решений судов о предоставлении жилых помещений гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний, является взыскание в судебном порядке с Омской области денежных средств на приобретение жилых помещений", - отметили в жилищном департаменте.
В конце 2017 года горадминистрация начала судебные тяжбы с областью: подала в арбитраж иск о взыскании с Минфина региона 1,346 миллиона рублей для покупки квартиры. Суд удовлетворил требования только 13 апреля 2018 года. После обжалования решение признали законными еще два арбитражных суда – это произошло 5 июля и 20 сентября 2018 года. Между тем 18 сентября требуемые деньги поступили в бюджет Омска. Городской парламент внес необходимые для их использования изменения в бюджетную роспись жилищного департамента только 24 октября того же года.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
21 июня, 09:02
Власти дадут жилье читинке, жаловавшейся Путину на бездействие чиновников
В департаменте отметили, что следующим шагом стало объявление положенного по закону открытого электронного аукциона на приобретение квартиры для инвалида. Заявки на покупку квартиры горадминистрация размещала в единой системе госзакупок в конце 2018 и начале 2019 года, однако электронные аукционы не состоялись: желающих предоставить мэрии квартиру за обозначенные деньги не нашлось. Проведение очередного электронного аукциона запланировано на третий квартал текущего года.
"Исходя из опыта приобретения жилых помещений путем проведения электронных аукционов, с учетом соблюдения всех установленных законодательством процедур… проходит ориентировочно три месяца. Таким образом, приобретение жилого помещения Куксенко К. С. будет возможным после соблюдения всех предусмотренных законом процедур…", - сообщает департамент.
В департаменте жилищной политики добавили, что во внеочередном списке состоящих на учете на 2019 год как нуждающиеся в жилье в Омске состоит 201 человек, из которых 98 – по категории "граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний".
Инвалидная коляска
27 июня, 09:18
Инвалидам в Кузбассе выплатят компенсацию за жилье и бездействие властей
400120
Обсудить 1
Татьяна МоскальковаОмская областьОбщество
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Лента
новостей
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран — участниц ОБСЕ. 9 июля 2019
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Кадр из сериала Игра престолов
Недовольные фанаты мстят сценаристам "Игры престолов"
Вид города Анадырь
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
Атомная подводная лодка Комсомолец спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
Самолет авиакомпании ЮТэйр в аэропорту Внуково
Boeing 737, летевший в Берлин, приземлился во "Внуково" из-за неисправности
Предупреждающий знак о радиоактивности
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали сталкеров
Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова
Суд признал законность ареста экс-главы Раменского района Подмосковья
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12В Росприроднадзоре предложили создать центры реабилитации диких животных
03:08В Госдуме предложили обозначать спецзнаками машины с беременными за рулем
03:07В Госдуме предложили ввести знак "Придорожная торговля"
03:06В российской Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной
03:04Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
Лента новостейМолния