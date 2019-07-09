Власти Омска намерены купить квартиру обратившемуся к Москальковой инвалиду

НОВОСИБИРСК, 9 июл – РИА Новости. Семья инвалида, о проблеме которого во время своего визита в Омск сообщила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, не может получить полагающееся вне очереди жилье с 2010 года, власти надеются купить квартиру в этом году после череды судов и невостребованных аукционов.

Москалькова 3 июля провела личный прием граждан в Омске, после чего в своем Instagram сообщила, что особое беспокойство у местных жителей вызывают проблемы с получением жилья. В частности, один из вопросов, с которым к ней обратились, касался предоставления полагающегося по закону вне очереди благоустроенного жилья мужчине-инвалиду, которое он "по каким-то причинам так и не получил".

В департаменте жилищной политики администрации Омска РИА Новости сообщили, что речь на приеме шла о семье Сергея Куксенко. Его семья из четырех человек, в том числе сын, который страдает "тяжелыми формами хронических заболеваний", с 7 декабря 2010 года стоит на учете "в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма" в Омске. Номер очереди Куксенко по внеочередному списку 2019 года – 62-й.

В департаменте сообщили, что 1 июня 2017 года Центральный райсуд Омска обязал администрацию города предоставить семье Куксенко благоустроенное жилье в соответствии со всеми нормами. Решение вступило в силу 7 июля того же года, а уже 28 июля судебные приставы в связи с его неисполнением возбудили исполнительное производство. Между тем Верховный суд РФ пояснил, что обеспечение прав инвалидов должен оплачивать бюджет регионов РФ, то есть Омской области.

"Таким образом, в настоящее время основным способом обеспечения администрацией города Омска решений судов о предоставлении жилых помещений гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний, является взыскание в судебном порядке с Омской области денежных средств на приобретение жилых помещений", - отметили в жилищном департаменте.

В конце 2017 года горадминистрация начала судебные тяжбы с областью: подала в арбитраж иск о взыскании с Минфина региона 1,346 миллиона рублей для покупки квартиры. Суд удовлетворил требования только 13 апреля 2018 года. После обжалования решение признали законными еще два арбитражных суда – это произошло 5 июля и 20 сентября 2018 года. Между тем 18 сентября требуемые деньги поступили в бюджет Омска. Городской парламент внес необходимые для их использования изменения в бюджетную роспись жилищного департамента только 24 октября того же года.

В департаменте отметили, что следующим шагом стало объявление положенного по закону открытого электронного аукциона на приобретение квартиры для инвалида. Заявки на покупку квартиры горадминистрация размещала в единой системе госзакупок в конце 2018 и начале 2019 года, однако электронные аукционы не состоялись: желающих предоставить мэрии квартиру за обозначенные деньги не нашлось. Проведение очередного электронного аукциона запланировано на третий квартал текущего года.

"Исходя из опыта приобретения жилых помещений путем проведения электронных аукционов, с учетом соблюдения всех установленных законодательством процедур… проходит ориентировочно три месяца. Таким образом, приобретение жилого помещения Куксенко К. С. будет возможным после соблюдения всех предусмотренных законом процедур…", - сообщает департамент.