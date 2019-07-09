В Хабаровском крае из-за жары повысился риск возникновения лесных пожаров

ХАБАРОВСК, 9 июл — РИА Новости. Высокие классы пожарной опасности установлены в нескольких районах Хабаровского края, где отмечается 30-градусная жара, сообщает правительство региона во вторник.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Хабаровском крае дневные температуры в южных и в центральных районах достигнут 28-30 градусов.

Кроме того, отмечается высокая влажность. Врачи предупреждают о вероятности обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

"В Хабаровском крае повысился риск лесных пожаров. Из-за жары сразу в нескольких районах установлены высокие классы пожарной опасности – 4-й и 5-й. Краевая лесоохрана усилила мониторинг и подготовила дополнительные силы для тушения возможных очагов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего существует пять классов – последний из них означает чрезвычайную опасность. Но уже при четвертом рекомендуется вводить особый противопожарный режим. Он устанавливает дополнительные запреты на разжигание костров, проведение огневых работ, а также посещение лесов. За нарушение противопожарных правил предусмотрены повышенные штрафы.

"Сейчас максимальный риск возгораний отмечается в Ванинском районе и Комсомольске-на-Амуре. В Амурском, Советско-Гаванском, Нанайском, Солнечном и Ульчском районах установлен 4-й класс пожарной опасности. Особый противопожарный режим действует в 14 районах", - говорится в сообщении.