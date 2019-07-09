Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T07:20Z
https://ria.ru/20190709/1556333035.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Арабская коалиция перехватила и уничтожила беспилотник, запущенный хуситами

Вчера, 07:20
728
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Арабская коалиция перехватила и уничтожила запущенный сторонниками шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) беспилотник, сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики саудовскому агентству новостей SPA.
Шиитское движение "Ансар Алла", удерживающее власть на севере Йемена, заявило в понедельник, что нанесло удары с помощью беспилотников по аэропорту саудовского города Абха, а также по его электростанции.
Как сообщил аль-Малики, запущенный хуситами дрон удалось перехватить до того, как он поразил "гражданские объекты".
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
Управление Генеральной администрации президента Йемена после бомбардировки
24 июля 2018, 09:58Сказано в эфире - Радио Sputnik
Йемен превратился в "арабское Сомали"Глава Верховного политического совета хуситов попросил у России помощи в разрешении военного конфликта в Йемене. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik предположил, почему призыв о помощи был адресован именно Москве.
100002
Обсудить 0
Саудовская АравияЙеменВ мире
Рекомендуем
В Казахстане на несанкционированных митингах задержали более ста человек
РИА
Новости
Источник: хуситы приговорили к смерти 30 пленных из списка на обмен
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама объяснил, почему критически настроен к Трампу
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
Йеменские мятежники отвергли обвинение в попытке нападения в Красном море
Участники акции протеста в Гонконге. 1 июля 2019
Гонконгские власти отвергли требования амнистировать участников протестов
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Мадуро объявил о начале переговоров с венесуэльской оппозицией на Барбадосе
Производство мясных деликатесов. Архивное фото
Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
Ханты-Мансийск. Архивное фото
В Ханты-Мансийск прибыли два судна на подводных крыльях "Валдай 45Р"
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время официальной церемонии встречи на острове Русский. 25 апреля 2019
В КНДР выпустили марки, посвященные встрече Путина и Ким Чен Ына
Перспективный тяжелый экраноплан Чайка. Архивное фото
Экраноплан "Чайка" сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах
Вид на мечеть на одной из улиц в Дохе. Архивное фото
Катар и Германия заявили об успехе конференции межафганского диалога в Дохе
Сервиc в ресторане
Россияне рассказали, когда и кому они оставляют чаевые
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12В Росприроднадзоре предложили создать центры реабилитации диких животных
03:08В Госдуме предложили обозначать спецзнаками машины с беременными за рулем
03:07В Госдуме предложили ввести знак "Придорожная торговля"
03:06В российской Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной
03:04Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
Лента новостейМолния