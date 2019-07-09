Арабская коалиция перехватила и уничтожила беспилотник, запущенный хуситами

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Арабская коалиция перехватила и уничтожила запущенный сторонниками шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) беспилотник, сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики саудовскому агентству новостей SPA.
Шиитское движение "Ансар Алла", удерживающее власть на севере Йемена, заявило в понедельник, что нанесло удары с помощью беспилотников по аэропорту саудовского города Абха, а также по его электростанции.
Как сообщил аль-Малики, запущенный хуситами дрон удалось перехватить до того, как он поразил "гражданские объекты".
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
24 июля 2018, 09:58Сказано в эфире - Радио SputnikЙемен превратился в "арабское Сомали"Глава Верховного политического совета хуситов попросил у России помощи в разрешении военного конфликта в Йемене. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik предположил, почему призыв о помощи был адресован именно Москве.