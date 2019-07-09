Глава Приангарья попросил СК проверить действия мэра Нижнеудинского района

ИРКУТСК, 9 июл – РИА Новости. Глава Приангарья Сергей Левченко направил обращение в Следственный комитет Иркутской области для проведения проверки действий мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время ЧС, введенного из-за паводка, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко направлено обращение в СК РФ по Иркутской области для проведения проверки для установления факта противоправных деяний мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования", - говорится в сообщении.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Основанием обращения стало требование председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталия Мутко отстранить главу муниципалитета от исполнения обязанностей в связи с информацией о фактах использования специальной коммунальной техники в личных целях во время ликвидации последствий стихии.