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РИА Новости
Война в Сирии

В цитадели Алеппо состоялся концерт классической музыки

Вчера, 05:03
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦитадель Алеппо. Архивное фото
Цитадель Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Цитадель Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 9 июл - РИА Новости. Концерт классической музыки состоялся в древней цитадели самого крупного сирийского города Алеппо, освобожденного от боевиков в 2016 году.
"Район, где мы жили до войны, и сейчас занят террористами. Пришлось бежать в другой, нам предоставили все необходимое. Такие концерты - настоящее счастье", - говорит местная жительница Дуа Айюби, пришедшая на концерт с детьми.
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Цитадели, где прошел концерт, более тысячи лет. Она была построена в X веке. В период боевых действий и какое-то время после освобождения города сложно было организовывать подобные мероприятия. Сегодня в Алеппо стало безопаснее, и масштабные культурные события начали возвращаться на площадки города.
Один из главных номеров концертной программы - традиционный танец, который появился в XIII веке и сначала считался храмовым ритуалом. Танцоры делают около 100 оборотов в минуту вокруг своей оси. Все, включая взрослых и детей, стоя в одном ряду, выполняют движения синхронно.
В завершении концерта люди поют песню о процветании Сирии.
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Война в СирииАлеппо (мухафаза)СирияВ мире
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