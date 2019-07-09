В цитадели Алеппо состоялся концерт классической музыки

АЛЕППО (Сирия), 9 июл - РИА Новости. Концерт классической музыки состоялся в древней цитадели самого крупного сирийского города Алеппо, освобожденного от боевиков в 2016 году.

"Район, где мы жили до войны, и сейчас занят террористами. Пришлось бежать в другой, нам предоставили все необходимое. Такие концерты - настоящее счастье", - говорит местная жительница Дуа Айюби, пришедшая на концерт с детьми.

Цитадели, где прошел концерт, более тысячи лет. Она была построена в X веке. В период боевых действий и какое-то время после освобождения города сложно было организовывать подобные мероприятия. Сегодня в Алеппо стало безопаснее, и масштабные культурные события начали возвращаться на площадки города.

Один из главных номеров концертной программы - традиционный танец, который появился в XIII веке и сначала считался храмовым ритуалом. Танцоры делают около 100 оборотов в минуту вокруг своей оси. Все, включая взрослых и детей, стоя в одном ряду, выполняют движения синхронно.