Психолог назвал причины развития анорексии

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Одним из факторов развития анорексии является эмоциональная неустойчивость, считает заведующий отделением психо-терапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Никита Чернов.

"Вообще, есть много факторов, которые провоцируют заболевание: социальные, культурные, семейные. Семейный фактор проявляется тогда, когда ребенок видит, что родители озабочены внешностью. Плюс у нас существует культ достижений, соперничество. И ведь по большому счету расстройство пищевого поведения - это попытка наладить коммуникацию с внешним миром: быть привлекательным, нравится окружающим и получать положительную оценку. Еще одним из мощных факторов развития анорексии является эмоциональная неустойчивость. Расстройство пищевого поведения - это попытка справится со своими эмоциями: тревогой, неудачами, стыдом", - рассказал РИА Новости Чернов.

Специалист отмечает, что в настоящий момент в России поддерживается нездоровое отношение к телу. В качестве примера он сравнивает отношение к себе девушек из Европы и России.

"В нашей стране существует гендерная сексуализация девушек. Например, если сравнивать русскую девушку и европейку, то даже по внешнему виду можно заметить, что европейка будет больше уделять внимание комфорту, а наши девушки используют часто свою внешность, как инструмент достижения цели. Все это как раз является толчком к развитию расстройства", - считает эксперт.