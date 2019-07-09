Психолог назвал причины развития анорексии

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Одним из факторов развития анорексии является эмоциональная неустойчивость, считает заведующий отделением психо-терапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Никита Чернов.
"Вообще, есть много факторов, которые провоцируют заболевание: социальные, культурные, семейные. Семейный фактор проявляется тогда, когда ребенок видит, что родители озабочены внешностью. Плюс у нас существует культ достижений, соперничество. И ведь по большому счету расстройство пищевого поведения - это попытка наладить коммуникацию с внешним миром: быть привлекательным, нравится окружающим и получать положительную оценку. Еще одним из мощных факторов развития анорексии является эмоциональная неустойчивость. Расстройство пищевого поведения - это попытка справится со своими эмоциями: тревогой, неудачами, стыдом", - рассказал РИА Новости Чернов.
Специалист отмечает, что в настоящий момент в России поддерживается нездоровое отношение к телу. В качестве примера он сравнивает отношение к себе девушек из Европы и России.
"В нашей стране существует гендерная сексуализация девушек. Например, если сравнивать русскую девушку и европейку, то даже по внешнему виду можно заметить, что европейка будет больше уделять внимание комфорту, а наши девушки используют часто свою внешность, как инструмент достижения цели. Все это как раз является толчком к развитию расстройства", - считает эксперт.
Чернов заявил, что расстройство пищевого поведения носит "био-психо-социальный характер" и сейчас современные генетические исследования показывают, что у некоторых людей есть генетическая предрасположенность к заболеванию. Также он добавил, что, судя по мировой статистике, выявляемость заболевания стала выше. Однако, по его мнению, чтобы активизировалось заболевание, прежде всего, нужен мощных психологический толчок.
9 мая 2018, 04:48Ученые назвали неожиданную опасность низкого веса