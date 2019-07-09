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РИА Новости

На Камчатке сотрудник ГИБДД попал под следствие за регистрацию "распилов"

02:20
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Камчатке в отношении сотрудника полиции, который помогал своему знакомому в постановке на учет автомобилей, не подлежащих регистрации, - "распилов" и "конструкторов", сообщает краевое следственное управление СК РФ.
"По материалам службы собственной безопасности УМВД России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту совершения ряда должностных преступлений сотрудником полиции в соучастии (часть 1 статьи 286 УК РФ, часть 2 статьи 292 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 32-летний госинспектор безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю в соучастии с 35-летним жителем краевого центра и рядом лиц из числа сотрудников полиции в период с декабря 2018 года по июль 2019 года внес в официальные документы о постановке на учет автомобилей заведомо ложные сведения, отражающие проведение осмотра транспортных средств.
При этом, как считают следователи, полицейский знал, что данные машины не подлежат регистрации, поскольку не отвечают требованиям действующего законодательства ("распилы", "конструкторы").
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"Указанные автомобили впоследствии были допущены к участию в дорожном движении, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан", - заявили в ведомстве.
В свою очередь в пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в настоящее время полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей, решается вопрос об увольнении его со службы по отрицательным мотивам. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены непосредственные руководители подозреваемого.
В СК добавили, что также возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Петропавловска-Камчатского за подстрекательство к совершению должностных преступлений.
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02:20На Камчатке сотрудник ГИБДД попал под следствие за регистрацию "распилов"
02:12В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную, заявили в ЛНР
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