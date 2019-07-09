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РИА Новости

Американские фондовые индексы снизились на фоне ожидания новостей от ФРС

01:55
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Основные фондовые индексы США в понедельник снизились на фоне ожидания инвесторами выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла позднее на этой неделе, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,43%, до 26806,14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,78%, до 8098,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,48%, до 2975,95 пункта.
Инвесторы рассчитывают, что Пауэлл во время выступления 10-11 июля в конгрессе США даст подсказки по планам регулятора относительно дальнейшей монетарной политики. В целом участники рынка настроены на снижение процентной ставки ФРС в конце июля, однако опубликованная на прошлой неделе статистика по рынку труда заронила некоторые сомнения в том, насколько резким будет такое понижение.
Согласно данным CME Group по состоянию на понедельник, 93% аналитиков ожидают снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов, и только 7% - на 50 пунктов.
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"Наши экономисты по-прежнему прогнозируют снижение ставки в конце июля, однако в настоящее время все взгляды прикованы к главе ФРС Джерому Пауэллу в среду", - отметил агентству MarketWatch Патрик Лэнг (Patrik Lang) из Julius Baer.
Акции Boeing Co снизились по итогам торгов на 1,33% после того, как авиакомпания из Саудовской Аравии Flyadeal отказалась приобретать 50 самолетов Boeing 737 MAX, сделав свой выбор в пользу Airbus. Акции Apple Inc подешевели на торгах на 2,06% после того, как Rosenblatt Securities понизили рейтинг акций компании до "продавать" с "нейтрального". Бумаги Symantec Corp., наоборот, поднялись на 2,44% после сообщения Bloomberg об объединении экс-главы компании Грега Кларка с компаниями  Advent International и Permira Holdings в попытке противостоять поглощению компании со стороны Broadcom.
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