Американские фондовые индексы снизились на фоне ожидания новостей от ФРС

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Основные фондовые индексы США в понедельник снизились на фоне ожидания инвесторами выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла позднее на этой неделе, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,43%, до 26806,14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,78%, до 8098,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,48%, до 2975,95 пункта.

Инвесторы рассчитывают, что Пауэлл во время выступления 10-11 июля в конгрессе США даст подсказки по планам регулятора относительно дальнейшей монетарной политики. В целом участники рынка настроены на снижение процентной ставки ФРС в конце июля, однако опубликованная на прошлой неделе статистика по рынку труда заронила некоторые сомнения в том, насколько резким будет такое понижение.

Согласно данным CME Group по состоянию на понедельник, 93% аналитиков ожидают снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов, и только 7% - на 50 пунктов.

"Наши экономисты по-прежнему прогнозируют снижение ставки в конце июля, однако в настоящее время все взгляды прикованы к главе ФРС Джерому Пауэллу в среду", - отметил агентству MarketWatch Патрик Лэнг (Patrik Lang) из Julius Baer.