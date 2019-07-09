В Южной Осетии экс-чиновника заподозрили в шпионаже в пользу Грузии

ЦХИНВАЛ, 9 июл - РИА Новости. Экс-чиновника и общественника Южной Осетии Сергея Липина подозревают в шпионаже в пользу Грузии, сообщает агентство Экс-чиновника и общественника Южной Осетии Сергея Липина подозревают в шпионаже в пользу Грузии, сообщает агентство Sputnik Южная Осетия со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

"В ходе проведенных мероприятий предварительно установлено, что Липиным и его пособниками проводилась активная разведывательная деятельность, представляющая реальную угрозу безопасности РЮО", - приводит агентство сообщение ведомства.

В Генпрокуратуре также сообщили, что Липин передал спецслужбам Грузии собранные по их заданию разведданные, которые грузинская армия во время "пятидневной войны" в августе 2008 года "использовала для корректирования огня реактивных систем залпового огня и авиаударов по объектам жизнеобеспечения, густонаселенным районам, а также военным объектам и военным колоннам, которые перебрасывались из Дзауского района в зону боевых действий по Зарской дороге".

По данным агентства, Сергей Липин в разные годы занимал высокие посты в руководстве республики, а также возглавляет общественную организацию "Россы".