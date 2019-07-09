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РИА Новости

В Южной Осетии экс-чиновника заподозрили в шпионаже в пользу Грузии

01:46
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ЦХИНВАЛ, 9 июл - РИА Новости. Экс-чиновника и общественника Южной Осетии Сергея Липина подозревают в шпионаже в пользу Грузии, сообщает агентство Sputnik Южная Осетия со ссылкой на Генпрокуратуру республики.
"В ходе проведенных мероприятий предварительно установлено, что Липиным и его пособниками проводилась активная разведывательная деятельность, представляющая реальную угрозу безопасности РЮО", - приводит агентство сообщение ведомства.
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В Генпрокуратуре также сообщили, что Липин передал спецслужбам Грузии собранные по их заданию разведданные, которые грузинская армия во время "пятидневной войны" в августе 2008 года "использовала для корректирования огня реактивных систем залпового огня и авиаударов по объектам жизнеобеспечения, густонаселенным районам, а также военным объектам и военным колоннам, которые перебрасывались из Дзауского района в зону боевых действий по Зарской дороге".
По данным агентства, Сергей Липин в разные годы занимал высокие посты в руководстве республики, а также возглавляет общественную организацию "Россы".
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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