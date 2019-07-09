Володин отметил опасность политизации межпарламентских институтов

"Искусственный перенос конфронтационных подходов на межпарламентское измерение, по-видимому, продиктован стремлением через народных избранников вовлечь в конфронтацию сами народы. С этой целью нередко инициируется принятие контрпродуктивных политических заявлений, которые никому не интересны и, более того, не отражают объективный общественный запрос в странах-участницах. В результате получаем пустую, негативную и политизированную повестку, интересную только отдельным политическим силам, работающим на разъединение международного парламентского сообщества", - полагает Володин.

Ранее к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией привел инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия и депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.