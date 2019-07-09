В Испании более 20 человек пострадали при пожаре в промышленной зоне

По информации СМИ, сотрудники промышленного комплекса работали с химическими веществами, когда двое из них столкнулись, что вызвало химическую реакцию. В результате вспыхнул пожар.

Служба по чрезвычайным ситуациям подтверждает число пострадавших и уточняет, что все ранения носят легкий характер. При этом 11 человек были доставлены в больницы.