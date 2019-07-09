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РИА Новости

В США из предвыборной гонки вышел первый демократ

00:57
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© AFP 2019 / Zach GibsonКонгрессмен от Калифорнии Эрик Суолуэлл. Архивное фото
Конгрессмен от Калифорнии Эрик Суолуэлл. Архивное фото
© AFP 2019 / Zach Gibson
Конгрессмен от Калифорнии Эрик Суолуэлл. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. В США из предвыборной гонки вышел представитель Демократической партии конгрессмен от Калифорнии 38-летний Эрик Суолуэлл.
"Мы были честны к себе и изучили, сколько мы денег собрали и на каком месте в опросах мы были. Мы должны быть честными по поводу своего участия в выборах", - заявил политик на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.
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Суолуэлл добавил, что теперь намерен сосредоточиться на переизбрании в палату представителей в ноябре 2020 года (выборы пройдут одновременно с президентскими).
По данным соцопросов, рейтинг Суолуэлла составлял менее одного процента.
В настоящее время лидером среди демократов является бывший вице-президент США Джо Байден, рейтинг которого, по различным опросам, составляет 20-30%. Следом идут сенаторы Камала Харрис, Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Бутиджедж и другие.
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