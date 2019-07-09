В США из предвыборной гонки вышел первый демократ

ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. В США из предвыборной гонки вышел представитель Демократической партии конгрессмен от Калифорнии 38-летний Эрик Суолуэлл.

"Мы были честны к себе и изучили, сколько мы денег собрали и на каком месте в опросах мы были. Мы должны быть честными по поводу своего участия в выборах", - заявил политик на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

Суолуэлл добавил, что теперь намерен сосредоточиться на переизбрании в палату представителей в ноябре 2020 года (выборы пройдут одновременно с президентскими).

По данным соцопросов, рейтинг Суолуэлла составлял менее одного процента.