Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T00:39Z
https://ria.ru/20190709/1556331288.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155280/13/1552801390_0:0:2879:1620_1036x0_80_0_0_08a6941c0075a1bcd950d33b25d457a1.jpg
РИА Новости

Володин назвал условие для движения мира в сторону многополярности

00:39
248
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Движение мира в сторону многополярности – объективная тенденция, однако она требует максимального согласования интересов, а значит и парламентских механизмов обсуждения и принятия решений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своей статье по итогам второго международного форума "Развитие парламентаризма", опубликованной в "Российской газете", Володин отмечает "феномен нарастания конфронтации, торговых и санкционных войн, навязывание США экстерриториального законодательства под видом легитимной нормы".
Российский самолет Ил-62М в аэропорту Международном аэропорту Майкетии имени Симона Боливара. 28 марта 2019
30 марта, 08:00
Похороны однополярного мира теперь уже и в Венесуэле
"По сути, это не что иное, как разгул бесправия, с другой стороны – здесь явно проступают черты явления, которое можно определить как "правовой империализм", - подчеркивает спикер Госдумы.
По его словам, эту ситуацию следует воспринимать очень серьезно еще потому, что на фоне научного, технологического и экономического прогресса, разрушение общей правовой системы угрожает отбросить мир назад. Володин отмечает, что для большинства такие угрозы стабильности категорически неприемлемы. В этой связи диалог о преодолении кризиса международного права чаще становится центром внимания парламентариев, пишет спикер Госдумы.

Движение мира в сторону многополярности – объективная тенденция, в основе которой собственные национальные интересы стран, право народов самостоятельно определять приоритеты своего развития, возрождение ценностей суверенитета. Поэтому многополярность требует максимального согласования интересов, а значит – парламентских механизмов обсуждения и принятия решений, поскольку именно они обеспечивают учет и уважение всех мнений.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 17 апреля 2019
Вячеслав Володин
Председатель Госдумы РФ
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
16 апреля, 16:55
Патрушев рассказал, почему США мешают переходу к многополярному миру
320002
Обсудить 0
Весь мирГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияВ мире
Рекомендуем
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фото
Политизированность ПАСЕ не преодолена, заявил Володин
РИА
Новости
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды
Телеведущий Андрей Малахов
Андрей Малахов обратился к президенту Украины
Конгрессмен от Калифорнии Эрик Суолуэлл. Архивное фото
В США из предвыборной гонки вышел первый демократ
Лента
новостей
Вид на мечеть на одной из улиц в Дохе. Архивное фото
Катар и Германия заявили об успехе конференции межафганского диалога в Дохе
Мигранты едут на грузовом поезде на север, штат Чьяпас, Мексика. Архивное фото
В Мексике задержали 228 мигрантов из стран Центральной Америки
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Мэй поддержала британского посла, с которым отказался иметь дело Трамп
Американский танк Abrams. Архивное фото
США одобрили продажу Тайваню оружия на два миллиарда долларов
Сотрудник багажной службы во время работы в международном аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
В Шереметьево озвучили меры для устранения неполадок при выдаче багажа
В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
Власти Колумбии заподозрили повстанцев из АНО в нападении на прокуратуру
В Тбилиси проходят акции протеста
Вид на Доху. Архивное фото
В Катаре завершилась третья межафганская конференция по миру
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Володин призвал создать единый реестр террористических организаций
Туристы фотографируются на смотровой площадке у Военно-Грузинской дороги
Туристы из России массово отменяют брони в Грузии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20На Камчатке сотрудник ГИБДД попал под следствие за регистрацию "распилов"
02:12В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную, заявили в ЛНР
02:12Немецкое судно спасло более сорока мигрантов в Средиземном море
02:07Власти Колумбии заподозрили повстанцев из АНО в нападении на прокуратуру
02:00Медики рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:55Американские фондовые индексы снизились на фоне ожидания новостей от ФРС
01:52Жителям Курска выплатят два миллиона за клад, пропавший по дороге в Москву
01:46В Южной Осетии экс-чиновника заподозрили в шпионаже в пользу Грузии
01:42Адвокат Кевина Спейси потребовал закрыть дело о домогательствах
01:36Лавров и глава МИД Казахстана обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ
01:34Володин отметил опасность политизации межпарламентских институтов
01:32Мэй поддержала британского посла, с которым отказался иметь дело Трамп
01:25Эксперт объяснил рост рейтинга Трампа
01:22В Испании более 20 человек пострадали при пожаре в промышленной зоне
01:22Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды
01:05В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
00:57В США из предвыборной гонки вышел первый демократ
00:48Катар и Германия заявили об успехе конференции межафганского диалога в Дохе
00:47В Шереметьево озвучили меры для устранения неполадок при выдаче багажа
00:39Володин назвал условие для движения мира в сторону многополярности
Лента новостейМолния