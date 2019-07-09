Володин назвал условие для движения мира в сторону многополярности

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Движение мира в сторону многополярности – объективная тенденция, однако она требует максимального согласования интересов, а значит и парламентских механизмов обсуждения и принятия решений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В своей статье по итогам второго международного форума "Развитие парламентаризма", опубликованной в " Российской газете ", Володин отмечает "феномен нарастания конфронтации, торговых и санкционных войн, навязывание США экстерриториального законодательства под видом легитимной нормы".

"По сути, это не что иное, как разгул бесправия, с другой стороны – здесь явно проступают черты явления, которое можно определить как "правовой империализм", - подчеркивает спикер Госдумы.

По его словам, эту ситуацию следует воспринимать очень серьезно еще потому, что на фоне научного, технологического и экономического прогресса, разрушение общей правовой системы угрожает отбросить мир назад. Володин отмечает, что для большинства такие угрозы стабильности категорически неприемлемы. В этой связи диалог о преодолении кризиса международного права чаще становится центром внимания парламентариев, пишет спикер Госдумы.