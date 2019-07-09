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РИА Новости

В Мексике задержали 228 мигрантов из стран Центральной Америки

00:31
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© AP Photo / Marco UgarteМигранты едут на грузовом поезде на север, штат Чьяпас, Мексика. Архивное фото
Мигранты едут на грузовом поезде на север, штат Чьяпас, Мексика. Архивное фото
© AP Photo / Marco Ugarte
МЕХИКО, 9 июл – РИА Новости. Сразу 228 мигрантов из стран Центральной Америки были задержаны мексиканскими властями по пути в США в южном штате Чьяпас, сообщает в понедельник министерство безопасности и гражданской защиты латиноамериканской страны.
По данным ведомства, мигранты были спрятаны в кузове трейлера, который якобы перевозил газированные напитки. Вместе с мигрантами, доставленными в миграционную службу, задержаны также два перевозивших их человека.
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Все мигранты являются уроженцами Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.
Ранее США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы для борьбы с нелегальной миграцией. Мехико обязался отправить на границу до шести тысяч солдат национальной гвардии. Президент США Дональд Трамп грозил торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет мер на границе. Минобороны Мексики сообщило о развертывании по всей стране более 21 тысячи человек для противодействия нелегальной миграции из Центральной Америки в сторону США.
Всего с декабря 2018 по июнь 2019 года в Мексике были задержаны почти 106 тысяч иностранцев, на родину депортированы 77,5 тысячи из них.
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МексикаГватемала (республика)СальвадорСШАГондурасВ мире
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