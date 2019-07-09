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РИА Новости

Политизированность ПАСЕ не преодолена, заявил Володин

00:29
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фото
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фото
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе летней сессии приняла резолюцию о гарантиях прав национальных делегаций, однако политизированность ассамблеи до конца не преодолена, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.
"Недавно в ПАСЕ возобладал здравый смысл. Наконец-то принята резолюция о гарантиях прав национальных делегаций голосовать, выступать и участвовать в Ассамблее, на чем мы настаивали все последние годы. Однако, приветствуя это решение, мы, тем не менее, понимаем, что политизированность ПАСЕ далеко не преодолена", - говорится в статье Володина, опубликованной в "Российской газете" по итогам второго международного форума "Развитие парламентаризма".
Как пояснил спикер Госдумы, навязываемый России мониторинг ПАСЕ также, по сути, является дискриминационным.
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"Его пытаются представить как оговорку, создать иллюзию неполноценности возвращения полномочий российской делегации. Подобного рода мелкие уловки не делают чести их инициаторам и отнюдь не способствуют тому, чтобы ПАСЕ как европейский институт преодолела, наконец, собственный глубокий кризис", - считает спикер Госдумы.
"Мы хотим, чтобы национальные парламенты и межпарламентские структуры были более эффективны, лучше слышали людей, отстаивали их интересы, чтобы было больше возможностей эффективно транслировать свои национальные приоритеты на межпарламентской площадке. Для этого как раз и необходимо в межпарламентском диалоге исходить из приоритетов согласования интересов, учета и уважения всех мнений", - добавил Володин.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
28 июня, 08:00
Это трагедия. Россия доказала Европе, что она не Украина
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Госдума РФВячеслав ВолодинПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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