Политизированность ПАСЕ не преодолена, заявил Володин

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе летней сессии приняла резолюцию о гарантиях прав национальных делегаций, однако политизированность ассамблеи до конца не преодолена, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.

"Недавно в ПАСЕ возобладал здравый смысл. Наконец-то принята резолюция о гарантиях прав национальных делегаций голосовать, выступать и участвовать в Ассамблее, на чем мы настаивали все последние годы. Однако, приветствуя это решение, мы, тем не менее, понимаем, что политизированность ПАСЕ далеко не преодолена", - говорится в статье Володина, опубликованной в " Российской газете " по итогам второго международного форума "Развитие парламентаризма".

Как пояснил спикер Госдумы, навязываемый России мониторинг ПАСЕ также, по сути, является дискриминационным.

"Его пытаются представить как оговорку, создать иллюзию неполноценности возвращения полномочий российской делегации. Подобного рода мелкие уловки не делают чести их инициаторам и отнюдь не способствуют тому, чтобы ПАСЕ как европейский институт преодолела, наконец, собственный глубокий кризис", - считает спикер Госдумы.