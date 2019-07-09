Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T00:13Z
https://ria.ru/20190709/1556331090.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155630/64/1556306447_0:0:2954:1663_1036x0_80_0_0_75976c6e0724bf350a0f0b0eaaa016f5.jpg
РИА Новости

Володин призвал создать единый реестр террористических организаций

00:13
295
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Законодателям необходимо совместно бороться с международным терроризмом, одна из их задач - "герметично" закрыть лазейки в правовом регулировании разных стран, которыми пользуются террористы, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По словам политика, одержать верх над международным терроризмом можно только общими усилиями всех без исключения государств.
"Конкретная задача законодателей – "герметично" закрыть лазейки в правовом регулировании разных стран, которыми пользуются террористы. Например, отдельные террористические организации могут признаваться террористическими в одних странах и легально существовать в других. Это недопустимо. Необходимо выработать одинаковую трактовку, определение террористических организаций, стремиться к созданию единого реестра террористических организаций", - говорится в статье Володина, опубликованной в "Российской газете" по итогам второго международного форума "Развитие парламентаризма".
Он отметил, что в рамках Парламентской Ассамблеи ОДКБ проводится большая работа по гармонизации национального законодательства государств-членов ОДКБ и созданию законодательных условий для формирования единого списка организаций, признанных террористическими.
Володин подчеркнул, что этот практический пример эффективной работы по гармонизации антитеррористического законодательства в рамках региональной межпарламентской структуры может быть ориентиром и для других международных парламентских институтов.
Бойцы Росгвардии во время учений
26 марта, 09:37
В Росгвардии рассказали об успехах в борьбе с терроризмом
700001
Обсудить 0
Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма. 1 июля 2019
Володин назвал пять задач межпарламентского диалога
РИА
Новости
Телеведущий Андрей Малахов
Андрей Малахов обратился к президенту Украины
Американский танк Abrams. Архивное фото
США одобрили продажу Тайваню оружия на два миллиарда долларов
Вид на Доху. Архивное фото
В Катаре завершилась третья межафганская конференция по миру
Лента
новостей
Мигранты едут на грузовом поезде на север, штат Чьяпас, Мексика. Архивное фото
В Мексике задержали 228 мигрантов из стран Центральной Америки
SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship
Израильские военные нашли туннель под границей сектора Газа
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Саакашвили прокомментировал поведение телеведущего "Рустави 2"
Сообщение о минировании посольства США в Москве не подтвердилось
В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Володин назвал условие для движения мира в сторону многополярности
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фото
Политизированность ПАСЕ не преодолена, заявил Володин
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды
Здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
ОЗХО подтвердила, что Сирия уничтожила все объекты производства химоружия
В Испании более 20 человек пострадали при пожаре в промышленной зоне
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20На Камчатке сотрудник ГИБДД попал под следствие за регистрацию "распилов"
02:12В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную, заявили в ЛНР
02:12Немецкое судно спасло более сорока мигрантов в Средиземном море
02:07Власти Колумбии заподозрили повстанцев из АНО в нападении на прокуратуру
02:00Медики рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:55Американские фондовые индексы снизились на фоне ожидания новостей от ФРС
01:52Жителям Курска выплатят два миллиона за клад, пропавший по дороге в Москву
01:46В Южной Осетии экс-чиновника заподозрили в шпионаже в пользу Грузии
01:42Адвокат Кевина Спейси потребовал закрыть дело о домогательствах
01:36Лавров и глава МИД Казахстана обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ
01:34Володин отметил опасность политизации межпарламентских институтов
01:32Мэй поддержала британского посла, с которым отказался иметь дело Трамп
01:25Эксперт объяснил рост рейтинга Трампа
01:22В Испании более 20 человек пострадали при пожаре в промышленной зоне
01:22Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды
01:05В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
00:57В США из предвыборной гонки вышел первый демократ
00:48Катар и Германия заявили об успехе конференции межафганского диалога в Дохе
00:47В Шереметьево озвучили меры для устранения неполадок при выдаче багажа
00:39Володин назвал условие для движения мира в сторону многополярности
Лента новостейМолния