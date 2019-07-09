Володин призвал создать единый реестр террористических организаций

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Законодателям необходимо совместно бороться с международным терроризмом, одна из их задач - "герметично" закрыть лазейки в правовом регулировании разных стран, которыми пользуются террористы, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам политика, одержать верх над международным терроризмом можно только общими усилиями всех без исключения государств.

"Конкретная задача законодателей – "герметично" закрыть лазейки в правовом регулировании разных стран, которыми пользуются террористы. Например, отдельные террористические организации могут признаваться террористическими в одних странах и легально существовать в других. Это недопустимо. Необходимо выработать одинаковую трактовку, определение террористических организаций, стремиться к созданию единого реестра террористических организаций", - говорится в статье Володина, опубликованной в " Российской газете " по итогам второго международного форума "Развитие парламентаризма".

Он отметил, что в рамках Парламентской Ассамблеи ОДКБ проводится большая работа по гармонизации национального законодательства государств-членов ОДКБ и созданию законодательных условий для формирования единого списка организаций, признанных террористическими.