МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал пять задач межпарламентского диалога, средни них - необходимость преодоления кризиса международного права и формирование правовой базы будущего цифровой экономики.

"Первая задача – необходимость преодоления кризиса международного права, что возможно только на основе коллективных, а не односторонних решений. И с опорой на такие важнейшие принципы, как равноправный диалог и невмешательство во внутренние дела других государств", - говорится в статье Володина, опубликованной в " Российской газете " по итогам второго международного форума "Развитие парламентаризма".

По его словам, сегодня одной из наиболее опасных тенденций мировой политики является целенаправленный подрыв и демонтаж институтов международного права. Володин отмечает, что такие фундаментальные принципы Устава ООН, как уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела других государств, зачастую оказываются отодвинуты на задний план или вообще не учитываются.

Вторая задача межпарламентского диалога, полагает Володин, тесно связана с глобальными трансформациям. Он пояснил, что движение мира в сторону многополярности – объективная тенденция, в основе которой собственные национальные интересы стран, право народов самостоятельно определять приоритеты своего развития, возрождение ценностей суверенитета.

"Поэтому многополярность требует максимального согласования интересов, а значит – парламентских механизмов обсуждения и принятия решений, поскольку именно они обеспечивают учет и уважение всех мнений", - отмечает спикер Госдумы.

По его мнению, следующая задача диалога парламентариев - обеспечивать представительство интересов граждан своих стран и укреплять взаимное доверие. "Парламентарии избраны для того, чтобы представлять интересы и выражать волю народов, своих избирателей. Очевидно, что люди в разных странах мира вовсе не хотят кризисов, конфликтов, конфронтации. Поэтому важно и на межгосударственном уровне, и на уровне интеграционных объединений не допускать рост конфликтного потенциала, содействовать гармонизации отношений", - подчеркивается в статье Володина.

Четвертая задача, которая стоит перед парламентариями, считает спикер ГД, совместное противодействие глобальным угрозам. По его словам, одна из таких угроз – международный терроризм. Спикер Госдумы подчеркнул, что одержать верх над этим опаснейшим явлением можно только общими усилиями всех без исключения государств.

"Наконец пятая, но, пожалуй, одна из самых актуальных задач межпарламентского диалога – формирование правовой базы будущего при переходе мировой экономики и социального развития в новую цифровую эпоху", - отмечается в статье.

Как полагает Володин, это направление становится одним из магистральных в межпарламентском сотрудничестве. Так, по мнению спикера Госдумы, здесь особенно важны обмен передовыми правовыми формулами, лучшими практиками, совместная выработка эффективных законодательных решений и единых подходов.