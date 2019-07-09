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РИА Новости

Володин назвал пять задач межпарламентского диалога

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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума "Развитие парламентаризма". 1 июля 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма. 1 июля 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума "Развитие парламентаризма". 1 июля 2019
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал пять задач межпарламентского диалога, средни них - необходимость преодоления кризиса международного права и формирование правовой базы будущего цифровой экономики.
"Первая задача – необходимость преодоления кризиса международного права, что возможно только на основе коллективных, а не односторонних решений. И с опорой на такие важнейшие принципы, как равноправный диалог и невмешательство во внутренние дела других государств", - говорится в статье Володина, опубликованной в "Российской газете" по итогам второго международного форума "Развитие парламентаризма".
По его словам, сегодня одной из наиболее опасных тенденций мировой политики является целенаправленный подрыв и демонтаж институтов международного права. Володин отмечает, что такие фундаментальные принципы Устава ООН, как уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела других государств, зачастую оказываются отодвинуты на задний план или вообще не учитываются.
Вторая задача межпарламентского диалога, полагает Володин, тесно связана с глобальными трансформациям. Он пояснил, что движение мира в сторону многополярности – объективная тенденция, в основе которой собственные национальные интересы стран, право народов самостоятельно определять приоритеты своего развития, возрождение ценностей суверенитета.
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"Поэтому многополярность требует максимального согласования интересов, а значит – парламентских механизмов обсуждения и принятия решений, поскольку именно они обеспечивают учет и уважение всех мнений", - отмечает спикер Госдумы.
По его мнению, следующая задача диалога парламентариев - обеспечивать представительство интересов граждан своих стран и укреплять взаимное доверие. "Парламентарии избраны для того, чтобы представлять интересы и выражать волю народов, своих избирателей. Очевидно, что люди в разных странах мира вовсе не хотят кризисов, конфликтов, конфронтации. Поэтому важно и на межгосударственном уровне, и на уровне интеграционных объединений не допускать рост конфликтного потенциала, содействовать гармонизации отношений", - подчеркивается в статье Володина.
Четвертая задача, которая стоит перед парламентариями, считает спикер ГД, совместное противодействие глобальным угрозам. По его словам, одна из таких угроз – международный терроризм. Спикер Госдумы подчеркнул, что одержать верх над этим опаснейшим явлением можно только общими усилиями всех без исключения государств.
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"Наконец пятая, но, пожалуй, одна из самых актуальных задач межпарламентского диалога – формирование правовой базы будущего при переходе мировой экономики и социального развития в новую цифровую эпоху", - отмечается в статье.
Как полагает Володин, это направление становится одним из магистральных в межпарламентском сотрудничестве. Так, по мнению спикера Госдумы, здесь особенно важны обмен передовыми правовыми формулами, лучшими практиками, совместная выработка эффективных законодательных решений и единых подходов.
Форум "Развитие парламентаризма", организованный Государственной думой, проходил в Москве с 1 по 3 июля. В этом году в столицу приехали гости из 132 государств – 41 спикер парламентов, около 800 парламентариев и экспертов.
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