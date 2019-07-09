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РИА Новости

Сообщение о минировании посольства США в Москве не подтвердилось

00:01
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Взрывное устройство в посольстве США в Москве и в доме на Кудринской площади не обнаружено, сообщил представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось, что анонимные звонки с угрозой "минирования" поступили в понедельник вечером в адрес посольства США и высотного здания на Кудринской площади в центре Москвы
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"Новинский бульвар, 19 (посольство США), Кудринская площадь, 1 (жилой дом) – 23.29 проверка завершена, взрывное устройство не обнаружено", - говорится в сообщении.
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