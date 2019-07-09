Сообщение о минировании посольства США в Москве не подтвердилось

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Взрывное устройство в посольстве США в Москве и в доме на Кудринской площади не обнаружено, сообщил представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось, что анонимные звонки с угрозой "минирования" поступили в понедельник вечером в адрес посольства США и высотного здания на Кудринской площади в центре Москвы