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РИА Новости
Культура

Депардье распродает "содержимое" своего ресторана

01:15
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© РИА Новости / Юлия Честнова / Перейти в фотобанкАктер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье
© РИА Новости / Юлия Честнова
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Жерар Депардье выставляет на аукцион мебель, посуду, технику и запасы вина из своего ресторана La Fontaine Gaillon, который он продал в конце июня, сообщает Huffington Post.
Всего на аукционе будет представлено 250 лотов, в том числе и бутылки из винного погреба, каждая из которых оценивается примерно в 6000 евро.
"Продажа мебели из крупных гостиниц или ресторанов со звездами всегда вызывает интерес публики: поклонников интересует сувенир, профессионалы хотят обновить оборудование, приходят и просто любопытные", - подчеркивают организаторы аукциона Давид Нордманн и Ксавье Доминик.
Жерар Депардье открыл этот ресторан в 2003 году.
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