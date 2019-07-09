Россияне рассказали, когда и кому они оставляют чаевые

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Примерно 12% россиян никогда не оставляют чаевые, а 18% делают это всегда, сообщает momondo.ru.

Сервис опросил пользователей в России и еще в 22 странах. Они рассказали, в каких случаях поощряют работу официантов и горничных.

В ходе исследования более 80% россиян признались, что оставляют чаевые в путешествиях. При этом 18% делает это всегда, а остальные ориентируются на этикет той или иной страны или на качество обслуживания. Большинство наших соотечественников (37%) оставляют чаевые, если это предусмотрено правилами страны, в которой они путешествуют. Еще 26% россиян обращают внимание на качество сервиса. Меньше всего оказалось тех, кто никогда не платит чаевые – 12 %. Остальные делают это от случая к случаю.

Чаще всего склонны пренебрегать дополнительным вознаграждением молодые люди 18-22 лет. Каждый пятый из них (21%) никогда не оставляет на чай, но при этом для трети респондентов (32%) данной возрастной группы качество сервиса является главным фактором при принятии решения.

Среди респондентов из других стран самыми щедрыми оказались туристы из Аргентины, Чили, Германии, Мексики и США. Около половины жителей этих стран всегда оставляют чаевые. А вот жители Австралии, Италии и Португалии готовы платить меньше россиян – 20% пользователей из этих стран признались, что никогда не поощряют работников гостиниц и кафе.

В своих привычках россияне больше всего похожи на жителей Италии и Польши, 19% из которых всегда оставляют чаевые вне зависимости от правил страны, в которой они находятся. Аргентинцы (27%), бразильцы (26%) и французы (25%) солидарны с россиянами в том, что сумма чаевых должна быть пропорциональна качеству сервиса. А канадцы, датчане и англичане чаще ориентируются на правила страны, по которой они путешествуют.

Сколько оставлять на чай

Мнения жителей России по вопросу о размере чаевых расходятся.

Четверть опрошенных готова платить 9-10% от суммы счета, еще 21% респондентов считает приемлемым отдать 5-6% от стоимости услуги.

Примерно одинаковое число наших соотечественников - 18% и 16% - готовы оставить на чай сумму в 1-2% и 3-4% соответственно. Остальные называли другие цифры.