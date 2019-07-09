На Камчатке сняли на видео семейство лисиц

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Семейство лисиц, обустраивающих нору, сняли на видео в Кроноцком заповеднике.
"Предлагаем вам посмотреть видеозарисовку о жизни лисиц, обитающих на побережье Семячикского лимана", - написали сотрудники заказника.
Будни рыжего семейства запечатлел государственный инспектор Кроноцкого заповедника Алексей Инешин.
На первых кадрах лисица расчищает вход в нору, которую регулярно засыпает песком.
Сотрудники заказника уточнили, что все семейство кормится добытыми лисицей полевками - детеныши уже перешли на твердую пищу.