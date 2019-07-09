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РИА Новости
Туризм

На Камчатке сняли на видео семейство лисиц

00:53
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© Фото : Анна Ячменникова, Кроноцкий заповедникЛисята-сеголетки, сфотографированные с помощью фотоловушки в Кроноцком заповеднике
Лисята-сеголетки, сфотографированные с помощью фотоловушки в Кроноцком заповеднике
© Фото : Анна Ячменникова, Кроноцкий заповедник
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Семейство лисиц, обустраивающих нору, сняли на видео в Кроноцком заповеднике.
"Предлагаем вам посмотреть видеозарисовку о жизни лисиц, обитающих на побережье Семячикского лимана", - написали сотрудники заказника.
Будни рыжего семейства запечатлел государственный инспектор Кроноцкого заповедника Алексей Инешин.
На первых кадрах лисица расчищает вход в нору, которую регулярно засыпает песком.
Сотрудники заказника уточнили, что все семейство кормится добытыми лисицей полевками - детеныши уже перешли на твердую пищу.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКроноцкий заповедникКамчатка
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