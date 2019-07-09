В Приморье выпустили на волю редкую иглоногую сову, попавшую в ДТП

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сбитая автомобилем иглоногая сова быстро пошла на поправку и была выпущена в дикую природу в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, Сбитая автомобилем иглоногая сова быстро пошла на поправку и была выпущена в дикую природу в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает пресс-служба заказника.

Испуганную сову нашли у дороги люди, проезжавшие через село Барабаш на юго-западе Приморья. Птица вела себя странно - словно оглушенная, не могла взлететь. Ее отнесли в визит-центр "Земли леопарда", расположенный в селе. Осмотр найденыша показал травму головы, вызванную, вероятно, столкновением с автомобилем. Без посторонней помощи животное могло погибнуть.

Сова была направлена на передержку в Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр").

"К нашей радости, у птицы после столкновения с машиной все осталось целым, – отметила Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда", зоолог МРОО "Центр "Тигр". – Опасения вызывало положение крыла совы, но все обошлось. Мы убедились, что с полетами у нее проблем нет. Несколько спокойных "санаторных" дней с диетическим питанием пошли на пользу, и сова смогла благополучно вернуться домой, в лес "Земли леопарда".

Иглоногая сова – небольшая птица с глазами лимонного оттенка. Тело имеет подчеркнуто обтекаемую форму, как у сокола, что позволяет развивать высокую скорость полета.

Также хищник отличается необычным строением лап. Его пальцы покрыты редкими острыми перышками, помогающими ловить насекомых, что и послужило поводом для названия этой совы. В природе опасность представляет стихийное, браконьерское коллекционирование тушек и кладок этой редкой птицы. В Приморье они являются перелетными – прилетают в регион в начале мая, а улетают в сентябре.