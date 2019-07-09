Пляж вместо двери: пользователю соцсети удалось создать оптическую иллюзию

"Если вы можете увидеть здесь пляж, океан, небо, скалы и звезды, то вы художник", - написал автор фотографии.

Однако, ничего подобного на снимке нет. Фотограф пояснил, что здесь изображена нижняя часть двери автомобиля, которая нуждается в ремонте. Это, по его словам, можно понять, сосредоточившись на темной части снимка.