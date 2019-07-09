Пляж вместо двери: пользователю соцсети удалось создать оптическую иллюзию

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пользователь соцсети опубликовал фотографию, которая выглядит как оптическая иллюзия, многие видят на ней пляж.
if you can see a beach, ocean sky, rocks and stars then you are an artist, But its not a painting its lower part of the car gate which needs to be repaired. pic.twitter.com/dCMC49PBQS— nayem (@nxyxm) 2 июля 2019 г.
"Если вы можете увидеть здесь пляж, океан, небо, скалы и звезды, то вы художник", - написал автор фотографии.
Однако, ничего подобного на снимке нет. Фотограф пояснил, что здесь изображена нижняя часть двери автомобиля, которая нуждается в ремонте. Это, по его словам, можно понять, сосредоточившись на темной части снимка.