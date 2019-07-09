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РИА Новости
Туризм

Пляж вместо двери: пользователю соцсети удалось создать оптическую иллюзию

00:09
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CC0 / Hans / CameraФотокамера на штативе
Фотокамера на штативе
CC0 / Hans / Camera
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пользователь соцсети опубликовал фотографию, которая выглядит как оптическая иллюзия, многие видят на ней пляж.
"Если вы можете увидеть здесь пляж, океан, небо, скалы и звезды, то вы художник", - написал автор фотографии.
Однако, ничего подобного на снимке нет. Фотограф пояснил, что здесь изображена нижняя часть двери автомобиля, которая нуждается в ремонте. Это, по его словам, можно понять, сосредоточившись на темной части снимка.
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