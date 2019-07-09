Некоторые любят погорячее: показ купальников и нижнего белья в Испании

Испанский бренд Andres Sarda — один из тех, кто изменил представление о нижнем белье.
Испанский бренд Andres Sarda — один из тех, кто изменил представление о нижнем белье.
Дизайнеры марки убеждены, что белье должно быть красивым и практичным.
Бренд Andres Sarda ведет свою историю с 1960-х годов.
В свое время именно дизайнеры Andres Sarda первыми выпустили белье из нейлона и лайкры.
В свое время именно дизайнеры Andres Sarda первыми выпустили белье из нейлона и лайкры.
Полувековой опыт марки показал, что классика и новаторство не противоречат друг другу.
Полувековой опыт марки показал, что классика и новаторство не противоречат друг другу.
Модель на показе Ailanto в рамках Недели моды Mercedes Benz в Мадриде.
Коллекция Andres Sarda на Неделе моды Mercedes-Benz в Мадриде.
Марка Dolores Cortes специализируется на пляжной моде.
На этот раз в коллекции Dolores Cortes были яркие слитные купальники.
Не забыли дизайнеры и об откровенных бикини.
Новая коллекция Dolores Cortes, представленная в Мадриде.
Mercedes-Benz Fashion Week – место встречи профессионалов и ценителей моды.
Mercedes-Benz Fashion Week – место встречи профессионалов и ценителей моды.
Известные дизайнеры демонстрируют свое видение тенденций следующего сезона.
Известные дизайнеры демонстрируют свое видение тенденций следующего сезона.
Молодые модельеры получают выйти на международный уровень.
Неделя моды Mercedes Benz в Мадриде.