Некоторые любят погорячее: показ купальников и нижнего белья в Испании

В Мадриде в эти дни проходит Неделя моды Mercedes-Benz. Дизайнеры привезли в испанскую столицу коллекции "Весна-лето 2020", которые определят стиль следующего сезона. Особое внимание приковано к показам купальников и нижнего белья. Самые смелые дизайнерские идеи и находки — в подборке Ria.ru.