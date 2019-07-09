Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T17:09Z
https://ria.ru/20190709/1556316093.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155631/51/1556315118_0:229:3072:1957_1036x0_80_0_0_201b33768c1086780d8afcf5b6347d4b.jpg
РИА Новости

Некоторые любят погорячее: показ купальников и нижнего белья в Испании

Вчера, 17:09
17460
В Мадриде в эти дни проходит Неделя моды Mercedes-Benz. Дизайнеры привезли в испанскую столицу коллекции "Весна-лето 2020", которые определят стиль следующего сезона. Особое внимание приковано к показам купальников и нижнего белья. Самые смелые дизайнерские идеи и находки — в подборке Ria.ru.
© AFP 2019 / Gabriel Bouys

Испанский бренд Andres Sarda — один из тех, кто изменил представление о нижнем белье.

Модель на показе Andres Sarda в рамках Недели моды Mercedes Benz в Мадриде
1 из 15

Испанский бренд Andres Sarda — один из тех, кто изменил представление о нижнем белье.

© AFP 2019 / Gabriel Bouys
© AFP 2019 / Gabriel Bouys

Дизайнеры марки убеждены, что белье должно быть красивым и практичным.

Модель на показе Andres Sarda в рамках Недели моды Mercedes Benz в Мадриде
2 из 15

Дизайнеры марки убеждены, что белье должно быть красивым и практичным.

© AFP 2019 / Gabriel Bouys
© AFP 2019 / Gabriel Bouys

Бренд Andres Sarda ведет свою историю с 1960-х годов.

Модель на показе Andres Sarda в рамках Недели моды Mercedes Benz в Мадриде
3 из 15

Бренд Andres Sarda ведет свою историю с 1960-х годов.

© AFP 2019 / Gabriel Bouys
© AFP 2019 / Gabriel Bouys

В свое время именно дизайнеры Andres Sarda первыми выпустили белье из нейлона и лайкры.

Модель на показе Andres Sarda в рамках Недели моды Mercedes Benz в Мадриде
4 из 15

В свое время именно дизайнеры Andres Sarda первыми выпустили белье из нейлона и лайкры.

© AFP 2019 / Gabriel Bouys
© AFP 2019 / Gabriel Bouys

Полувековой опыт марки показал, что классика и новаторство не противоречат друг другу.

Модель на показе Andres Sarda в рамках Недели моды Mercedes Benz в Мадриде
5 из 15

Полувековой опыт марки показал, что классика и новаторство не противоречат друг другу.

© AFP 2019 / Gabriel Bouys
© AFP 2019 / Gabriel Bouys

Модель на показе Ailanto в рамках Недели моды Mercedes Benz в Мадриде.

Модель на показе Ailanto в рамках Недели моды Mercedes Benz в Мадриде
6 из 15

Модель на показе Ailanto в рамках Недели моды Mercedes Benz в Мадриде.

© AFP 2019 / Gabriel Bouys
© AFP 2019 / Gabriel Bouys

Коллекция Andres Sarda на Неделе моды Mercedes-Benz в Мадриде.

Модель на показе Andres Sarda в рамках Недели моды Mercedes Benz в Мадриде
7 из 15

Коллекция Andres Sarda на Неделе моды Mercedes-Benz в Мадриде.

© AFP 2019 / Gabriel Bouys
© AFP 2019 / Gabriel Bouys

Марка Dolores Cortes специализируется на пляжной моде.

Модель на показе Dolores Cortes в рамках Недели моды Mercedes Benz в Мадриде
8 из 15

Марка Dolores Cortes специализируется на пляжной моде.

© AFP 2019 / Gabriel Bouys
© AFP 2019 / Gabriel Bouys

На этот раз в коллекции Dolores Cortes были яркие слитные купальники.

Модель на показе Dolores Cortes в рамках Недели моды Mercedes Benz в Мадриде
9 из 15

На этот раз в коллекции Dolores Cortes были яркие слитные купальники.

© AFP 2019 / Gabriel Bouys
© AFP 2019 / Gabriel Bouys

Не забыли дизайнеры и об откровенных бикини.

Модель на показе Dolores Cortes в рамках Недели моды Mercedes Benz в Мадриде
10 из 15

Не забыли дизайнеры и об откровенных бикини.

© AFP 2019 / Gabriel Bouys
© AFP 2019 / Gabriel Bouys

Новая коллекция Dolores Cortes, представленная в Мадриде.

Модель на показе Dolores Cortes в рамках Недели моды Mercedes Benz в Мадриде
11 из 15

Новая коллекция Dolores Cortes, представленная в Мадриде.

© AFP 2019 / Gabriel Bouys
© AFP 2019 / Gabriel Bouys

Mercedes-Benz Fashion Week – место встречи профессионалов и ценителей моды.

Модель на показе Andres Sarda в рамках Недели моды Mercedes Benz в Мадриде
12 из 15

Mercedes-Benz Fashion Week – место встречи профессионалов и ценителей моды.

© AFP 2019 / Gabriel Bouys
© AFP 2019 / Gabriel Bouys

Известные дизайнеры демонстрируют свое видение тенденций следующего сезона.

Модель на показе Andres Sarda в рамках Недели моды Mercedes Benz в Мадриде
13 из 15

Известные дизайнеры демонстрируют свое видение тенденций следующего сезона.

© AFP 2019 / Gabriel Bouys
© AFP 2019 / Gabriel Bouys

Молодые модельеры получают выйти на международный уровень.

Модель на показе Andres Sarda в рамках Недели моды Mercedes Benz в Мадриде
14 из 15

Молодые модельеры получают выйти на международный уровень.

© AFP 2019 / Gabriel Bouys
© AFP 2019 / Gabriel Bouys

Неделя моды Mercedes Benz в Мадриде.

Модель на показе Dolores Cortes в рамках Недели моды Mercedes Benz в Мадриде
15 из 15

Неделя моды Mercedes Benz в Мадриде.

© AFP 2019 / Gabriel Bouys
55852660
Обсудить 3
МадридФото
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время открытия II Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019
Путин напомнил грузинским властям историю отношений с абхазами и осетинами
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Кандидат в президенты Грузии, лидер партии Грузинская мечта Саломе Зурабишвили
Президент Грузии призвала Россию не отвечать на провокацию
Тропический карнавал в Париже
Безудержный тропический карнавал в Париже
Лента
новостей
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Акция против телеканала Рустави-2 в Тбилиси
Как в Грузии и России отреагировали на решение Путина не вводить санкции
Атомная подводная лодка Комсомолец спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
Табличка на здании компании Нафтогаз Украины
СМИ: "Нафтогаз" раскрыл детали нового иска "Газпрома"
Мужчина смотрит на трещину в земле после мощного землетрясения в Калифорнии, недалеко от города Риджкрест, 4 июля 2019
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
Президент России Владимир Путин и американский режиссер Оливер Стоун во время встречи в Кремле. 1 декабря 2017
Путин дал интервью для фильма Стоуна про Украину
Георгий Габуния
Соловьев и Канделаки поспорили из-за выходки грузинского журналиста
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Мужчины выходят из здания офиса Deutsche Bank в Лондоне. 8 июля 2019
Падение титана: Dеutsche Bank увольняет 18 тысяч сотрудников
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
23:45Министр ВМС США Спенсер временно возглавит Пентагон, сообщили СМИ
23:42В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Лента новостейМолния