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РИА Новости

Безудержный тропический карнавал в Париже

Вчера, 12:36
1597
Каждый год в середине лета в Париже можно увидеть яркое театрализованное шествие под зажигательную музыку. Тропический карнавал — в подборке Ria.ru.
© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard

Тропические карнавалы организуют в Париже с 2001 года.

Тропический карнавал в Париже
1 из 14

Тропические карнавалы организуют в Париже с 2001 года.

© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard

Проводить их начали выходцы из стран Карибского бассейна, живущие во Франции.

Тропический карнавал в Париже
2 из 14

Проводить их начали выходцы из стран Карибского бассейна, живущие во Франции.

© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard

Веселый праздник пришелся парижанам по душе и вскоре стал всеобщим.

Тропический карнавал в Париже
3 из 14

Веселый праздник пришелся парижанам по душе и вскоре стал всеобщим.

© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard

Тропический карнавал — грандиозное действо.

Тропический карнавал в Париже
4 из 14

Тропический карнавал — грандиозное действо.

© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard

В нем принимают участие несколько тысяч танцоров и музыкантов.

Тропический карнавал в Париже
5 из 14

В нем принимают участие несколько тысяч танцоров и музыкантов.

© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard

Здесь можно встретить участников из разных уголков света.

Тропический карнавал в Париже
6 из 14

Здесь можно встретить участников из разных уголков света.

© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard

Тропический карнавал в Париже.

Тропический карнавал в Париже
7 из 14

Тропический карнавал в Париже.

© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard

Изюминка праздника — красочный парад.

Тропический карнавал в Париже
8 из 14

Изюминка праздника — красочный парад.

© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard

Костюмы участников поражают воображение.

Тропический карнавал в Париже
9 из 14

Костюмы участников поражают воображение.

© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard

Зажигательные ритмы заставляют пуститься в пляс.

Тропический карнавал в Париже
10 из 14

Зажигательные ритмы заставляют пуститься в пляс.

© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard

Ключевым событием становится выбор королевы.

Тропический карнавал в Париже
11 из 14

Ключевым событием становится выбор королевы.

© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard

Тропический карнавал — незабываемое зрелище.

Тропический карнавал в Париже
12 из 14

Тропический карнавал — незабываемое зрелище.

© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard

Десятки тысяч туристов стремятся побывать на празднике.

Тропический карнавал в Париже
13 из 14

Десятки тысяч туристов стремятся побывать на празднике.

© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard

Участники тропического карнавала.

Тропический карнавал в Париже
14 из 14

Участники тропического карнавала.

© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
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