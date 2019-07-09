Безудержный тропический карнавал в Париже

Тропические карнавалы организуют в Париже с 2001 года.
Проводить их начали выходцы из стран Карибского бассейна, живущие во Франции.
Проводить их начали выходцы из стран Карибского бассейна, живущие во Франции.
Веселый праздник пришелся парижанам по душе и вскоре стал всеобщим.
Тропический карнавал — грандиозное действо.
В нем принимают участие несколько тысяч танцоров и музыкантов.
Здесь можно встретить участников из разных уголков света.
Тропический карнавал в Париже.
Изюминка праздника — красочный парад.
Костюмы участников поражают воображение.
Зажигательные ритмы заставляют пуститься в пляс.
Ключевым событием становится выбор королевы.
Тропический карнавал — незабываемое зрелище.
Десятки тысяч туристов стремятся побывать на празднике.
Участники тропического карнавала.