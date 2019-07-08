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РИА Новости
Чувашская республика

В Чувашии почти девять миллиардов рублей направят на соцподдержку семей

Вчера, 20:56
18
Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия
Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия
Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия . Архивное фото
ЧЕБОКСАРЫ, 8 июл – РИА Новости. На социальную поддержку многодетных и малобеспеченных семей в Чувашии в этом году планируется направить более 8,6 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы региона.
"Работа по обеспечению социальной защищенности семей, в особенности многодетных и малообеспеченных, будет продолжена по всем направлениям", – процитировали в пресс-службе главу Чувашии Михаила Игнатьева.
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В пресс-службе уточнили, что накануне Дня семьи, любви и верности и в день праздника глава региона вручил государственные награды Чувашской Республики – орден "За любовь и верность" 10 семьям за заслуги в укреплении института семьи, медаль "За любовь и верность" 45 семьям Чувашии, проживающим в браке более 25 лет, и знак материнской славы "Анне" трем многодетным матерям.
"Вас не зря называют хранительницами очага, ведь именно на ваши хрупкие плечи ложатся основные заботы по дому. Воспитать даже одного ребенка – нелегко, это большая ответственность, а быть матерью пятерых детей — это высокий подвиг", – сказал Игнатьев на торжественной церемонии вручения наград.
В пресс-службе напомнили, что в прошлом году Чувашия вышла в лидеры по наименьшему количеству разводов среди регионов Приволжского федерального округа. Кроме того, в республике продолжается реализация национальных проектов – в ближайшие шесть лет на эти цели планируется выделить более 77 миллиардов рублей. Власти Чувашии планируют направить средства на строительство новых детских садов и школ, повышение доступности яслей, обновление больниц, сельских домов культуры, ремонт дорог, благоустройство общественных пространств, городов и сел, создание новых рабочих мест.
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