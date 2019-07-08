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РИА Новости

ФосАгро выступит генеральным партнером Всероссийского дня поля–2019

Вчера, 19:52
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Один из крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений группа "ФосАгро" вновь выступит генеральным партнером "Всероссийского дня поля–2019", который пройдет с 10 по 12 июля на территории Ленинградской области, сообщает пресс-служба ФосАгро.

"Всероссийский День поля" – одна из крупнейших российских выставок в сфере АПК и ежегодный деловой форум для общения участников рынка. Традиционно, в рамках мероприятия пройдет демонстрация передовых агротехнологий в естественных условиях, на специально подготовленных полях. Как и в прошлом году, сотни сортов и десятки передовых гибридов сельхозкультур на делянках "Всероссийского дня поля–2019", выращены с применением экологически чистых комплексных удобрений ФосАгро", - говорится в пресс-релизе.

В рамках выставки агрономы сети дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" поделятся опытом в сфере организации агрономически и экономически эффективного минерального питания растений. Кроме того, в в рамках выставки запланировано подписание соглашений о сотрудничестве в сфере минеральных удобрений между "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро") и российскими регионами.
"Примечательно, что Всероссийский день поля проходит в этом году в Ленинградской области, ставшей в последние годы одним из центров инвестиций со стороны отрасли минеральных удобрений. В частности, ключевым элементом Стратегии развития Группы "ФосАгро" до 2025 г. станет строительство в Ленинградской области нового производства, отвечающего самым строгим российским и европейским нормам природоохранного законодательства", - говорится в приветствии генерального директора ФосАгро Андрея Гурьева участникам и гостям выставки.
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По данным Российской ассоциации производителей удобрений, на протяжении последних лет ФосАгро остается неизменным лидером по суммарным поставкам минеральных удобрений для российских сельхозтоваропроизводителей.
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ФосАгроНовости компаний - Экономика
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