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РИА Новости

Комитет ГД поддержал налоговые поправки, учитывающие поручения президента

Вчера, 18:35
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, вносящий изменения в налоговое законодательство в целях реализации отдельных положений послания президента РФ Федеральному собранию и основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 10 июля.
Законопроект, внесенный правительством, устанавливает нулевую ставку по налогу на прибыль для региональных или муниципальных музеев, театров и библиотек. На постоянной основе также устанавливается и нулевая ставка по этому налогу для образовательных и медицинских организаций. С 1 января 2022 года допускается зачет излишне уплаченных (взысканных) платежей вне зависимости от вида налога (федеральный, региональный и местный).
С пяти до трех лет сокращается минимальный срок владения недвижимостью, по истечении которого доход, полученный от ее продажи, освобождается от НДФЛ, в случае если она является единственным жилым помещением, находящимся в собственности гражданина. Помимо этого, вносятся изменения в части определения электронных систем доставки никотина, признаваемых подакцизным товаром.
Ряд норм направлен на совершенствование налогового контроля в отношении высокорисковых трансграничных сделок, установление обязательных требований к проведению взаимосогласительных процедур в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения, восстановление ранее принятых к вычету сумм НДС при реорганизации организации и переходе правопреемника на специальный налоговый режим.
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Правительство поручило Минфину при подготовке законопроекта в Госдуме ко второму чтению обеспечить включение в него положений, предусматривающих, в том числе право налогоплательщика на применение нулевой ставки по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан на бессрочной основе. Также кабмин предложил отнести к подакцизным товарам и установить соответствующие налоговые ставки в отношении электронных систем доставки никотина многоразового использования и рассмотреть вопрос об отнесении кальянных смесей к подакцизным товарам.
Проведенный представителями бизнес-сообщества анализ показал, что законопроект нуждается в доработке, говорил в конце июня журналистам председатель экспертного совета бюджетного комитета Михаил Орлов. По его словам, в своих заключениях представители бизнеса обратили внимание на ряд направлений. Во-первых, на уточнение правового регулирования региональных инвестиционных проектов, во-вторых, на информационный обмен между физическими лицами и налогоплательщиками, в-третьих, на вопросы, связанные с зачетом и возвратом налогов.
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