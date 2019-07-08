Томский губернатор уволил чиновника за срыв начала "мусорной" реформы

НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин уволил начальника регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды и поручил мэру Томска наказать виновных в срыве начала "мусорной" реформы в областном центре, сообщает в понедельник обладминистрация.

"Областной центр оказался не готов к старту реформы, и никаких объяснений этому я не принимаю. Я полностью разделяю возмущение томичей, особенно – жителей Октябрьского района, многие из которых пострадали в результате недоработки чиновников. Виновные в срыве реформы должны быть наказаны, но главное – в кратчайшие сроки должна быть создана система вывоза отходов, разработана "дорожная карта" с указанием сроков строительства объектов разделения мусора, оборудования полигонов", - приводятся в сообщении слова Жвачкина.

Губернатор поручил мэру Томска Ивану Кляйну принять кадровые решения в отношении виновных в срыве начала реформы по вывозу твердых бытовых отходов в Томске. Также в понедельник он освободил от должности начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Романа Мазура.

Жвачкин поручил мэру Томска лично возглавить работу штаба по исправлению ситуации, Иван Кляйн будет собирать его в ежедневном режиме с участием заместителя губернатора по территориальному развитию Анатолия Рожкова.