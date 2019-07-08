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РИА Новости

Киев первым начнет восстановление моста у Станицы Луганской

Вчера, 18:16
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаМост через р. Северский Донецк на КПП возле Станицы Луганской
Мост через р. Северский Донецк на КПП возле Станицы Луганской
© РИА Новости / Олеся Потапова
КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Зеленский в ходе визита в район разведения сил в Станице Луганской сообщил, что Киев начнет восстанавливать мост в этом районе после того, как ополченцы отодвинут свои укрепления вглубь.
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"Мы будем ждать неделю, максимум – восемь дней, если мы не увидим демонтаж с той стороны, мы начнем строить мост. Думаю, мы к этому готовы", - сказал Зеленский на пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник. По его словам, в течение месяца мост будет построен.
Полпред самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего ранее заявлял, что республика готова отремонтировать мост за свой счет по проекту Международного комитета Красного Креста (МККК).
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе и призывали открыть больше пунктов пропуска.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСтаница ЛуганскаяВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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