Киев первым начнет восстановление моста у Станицы Луганской

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Зеленский в ходе визита в район разведения сил в Станице Луганской сообщил, что Киев начнет восстанавливать мост в этом районе после того, как ополченцы отодвинут свои укрепления вглубь.

"Мы будем ждать неделю, максимум – восемь дней, если мы не увидим демонтаж с той стороны, мы начнем строить мост. Думаю, мы к этому готовы", - сказал Зеленский на пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник. По его словам, в течение месяца мост будет построен.

Полпред самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего ранее заявлял, что республика готова отремонтировать мост за свой счет по проекту Международного комитета Красного Креста (МККК).

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе и призывали открыть больше пунктов пропуска.