Пресс-конференция о ситуации на Украине

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11 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Битва за золотую акцию: парламентская избирательная кампания на Украине вышла на финишную прямую". Мероприятие пройдет рамках спецпроекта "Украинское досье".