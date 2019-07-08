Пресс-конференция о ситуации на Украине

Участники:
- член Совета Федерации Ольга ТИМОФЕЕВА;
- директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел РУДЯКОВ;
- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- публицист, автор интернет-издания "Украина.ру" Константин КЕВОРКЯН.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
За полторы недели до голосования стало очевидно, что президентская партия не сможет сформировать однопартийное большинство. Политическая сила, которая будет принята в правящую коалицию со "Слугой народа", сможет оказывать решающее влияние на политику президента Зеленского. Какие партии могут стать партнерами "Слуги народа" в Верховной Раде? Чего ждать от "тяжеловесов" – Петра Порошенко и Юлии Тимошенко? Почему не могут договориться "Оппозиционная платформа" и "Оппозиционный блок"?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- член Совета Федерации Ольга ТИМОФЕЕВА;
- директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел РУДЯКОВ;
- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- публицист, автор интернет-издания "Украина.ру" Константин КЕВОРКЯН.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
За полторы недели до голосования стало очевидно, что президентская партия не сможет сформировать однопартийное большинство. Политическая сила, которая будет принята в правящую коалицию со "Слугой народа", сможет оказывать решающее влияние на политику президента Зеленского. Какие партии могут стать партнерами "Слуги народа" в Верховной Раде? Чего ждать от "тяжеловесов" – Петра Порошенко и Юлии Тимошенко? Почему не могут договориться "Оппозиционная платформа" и "Оппозиционный блок"?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/