В МИД назвали объединение диппредставительств Тираны и Приштины провокацей

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Москва серьезно озабочена решением Тираны и Приштины объединить диппредставительства в третьих странах, это провокационный шаг, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Вызывают серьезную озабоченность провокационные шаги Тираны и Приштины, идущие в русле реализации концепции "Великой Албании". В этом контексте рассматриваем подписанное 2 июля албанско-косовское соглашение об объединении диппредставительств в третьих странах", - говорится в сообщении дипведомства.

Отмечается, что "вызывающие действия Тираны и Приштины не случайны".

"Оттуда уже несколько лет раздаются заявления о де-факто объединении. Такая линия албанского и косовского руководства идет вразрез с основополагающей резолюцией СБ ООН 1244, подрывает диалог между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС, расшатывает стабильность на Балканах. Констатируем, что США и ЕС на подобные деструктивные меры предпочитают не реагировать, фактически покрывая разрушительные для региона великоалбанские проявления", - подчеркнули в российском МИД.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.