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РИА Новости

Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию, заявил Володин

Вчера, 17:32
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия занимает первое место по объему денежных переводов в Грузию, за 2018 год он составил 641 миллион долларов, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"На сегодняшний день по объему денежных переводов Россия занимает первое место, за прошедшие 2 года объемы переводов выросли в полтора раза и за прошлый год составили 641 миллион долларов. Это очень большие средства. Если взять и объединить перечисления этих средств с теми доходами, которые получает Грузия от продажи вина и воды в Россию, а также от пребывания наших туристов, получится порядка 10% от внутреннего валового продукта, который Грузия в целом получает как государство", - сказал Володин журналистам.
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