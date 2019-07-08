Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию, заявил Володин

"На сегодняшний день по объему денежных переводов Россия занимает первое место, за прошедшие 2 года объемы переводов выросли в полтора раза и за прошлый год составили 641 миллион долларов. Это очень большие средства. Если взять и объединить перечисления этих средств с теми доходами, которые получает Грузия от продажи вина и воды в Россию, а также от пребывания наших туристов, получится порядка 10% от внутреннего валового продукта, который Грузия в целом получает как государство", - сказал Володин журналистам.