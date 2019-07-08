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РИА Новости
Война в Сирии

Богданов обсудил с посолом Сирии вопросы восстановления страны

Вчера, 17:32
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Сирии Риядом Хаддадом вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества Москвы и Дамаска и политическое урегулирование в САР, сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы были рассмотрены некоторые актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-сирийского торгово-экономического сотрудничества в контексте задачи восстановления социально-экономической инфраструктуры Сирии, а также создания условий для скорейшего возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам постоянного проживания. Состоялся также углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в САР, включая проблематику политического урегулирования и решительной борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении МИД.
Отмечается, что беседа прошла по инициативе сирийской стороны.
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Война в СирииМихаил БогдановМИД РФСирияРоссияВ мире
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