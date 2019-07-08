Богданов обсудил с посолом Сирии вопросы восстановления страны

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Сирии Риядом Хаддадом вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества Москвы и Дамаска и политическое урегулирование в САР, сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы были рассмотрены некоторые актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-сирийского торгово-экономического сотрудничества в контексте задачи восстановления социально-экономической инфраструктуры Сирии, а также создания условий для скорейшего возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам постоянного проживания. Состоялся также углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в САР, включая проблематику политического урегулирования и решительной борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении МИД.