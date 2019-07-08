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РИА Новости

Матвиенко обсудила с губернатором Ставрополья реализацию нацпроектов в крае

Вчера, 17:32
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© Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВстреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым. 8 июля 2019
Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым. 8 июля 2019
© Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В рамках рабочей поездки в Ставропольский край председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором региона Владимиром Владимировым и полномочным представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым.
На мероприятии обсуждались вопросы реализации национальных проектов и социально-экономического развития Ставрополья, сообщает пресс-служба Совфеда.
"В этом году на выполнение поставленных задач планируется потратить из федерального и регионального бюджетов порядка 15 миллиардов рублей. В течение трех лет на эти цели будет направлен 31 миллиард рублей", – заявил Владимиров.
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Матвиенко в свою очередь подчеркнула, что особое внимание в регионе уделяется благоустройству, улучшению санаторно-курортной инфраструктуры, наращиванию туристического потенциала, а также поддержке сельскохозяйственного производства.
Спикер Совфеда в ходе поездки также осмотрела в Ставрополе военно-патриотический парк "Патриот", Александровскую площадь, благоустроенную в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" и светомузыкальный фонтан.
Помимо этого в средней школе №45, на базе которой функционирует ресурсный центр, созданный в рамках соглашения с МГИМО, Матвиенко побеседовала с сотрудниками и учениками образовательного учреждения.
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Владимир ВладимировВалентина МатвиенкоСтавропольский крайОбщество
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