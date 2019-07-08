Матвиенко обсудила с губернатором Ставрополья реализацию нацпроектов в крае

Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым. 8 июля 2019

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В рамках рабочей поездки в Ставропольский край председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором региона Владимиром Владимировым и полномочным представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым.

На мероприятии обсуждались вопросы реализации национальных проектов и социально-экономического развития Ставрополья, сообщает пресс-служба Совфеда.

"В этом году на выполнение поставленных задач планируется потратить из федерального и регионального бюджетов порядка 15 миллиардов рублей. В течение трех лет на эти цели будет направлен 31 миллиард рублей", – заявил Владимиров.

Матвиенко в свою очередь подчеркнула, что особое внимание в регионе уделяется благоустройству, улучшению санаторно-курортной инфраструктуры, наращиванию туристического потенциала, а также поддержке сельскохозяйственного производства.

Спикер Совфеда в ходе поездки также осмотрела в Ставрополе военно-патриотический парк "Патриот", Александровскую площадь, благоустроенную в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" и светомузыкальный фонтан.