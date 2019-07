Ученые доказали, что попугаи танцуют не хуже людей

Шульц, Патель и другие ученые попытались найти ответ на этот вопрос, наблюдая за тем, как Снежок танцевал под две малознакомых ему мелодии, песне "Another One Bites the Dust" рок-группы Queen, а также поп-шлягера "Girls Just Want to Have Fun". В этих наблюдениях, помимо нейрофизиологов и психологов, участвовали так же и профессиональные танцоры.