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РИА Новости

Ученые доказали, что попугаи танцуют не хуже людей

Вчера, 18:04
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© РИА Новости / Владимир Минкевич / Перейти в фотобанкПопугаи Какаду в клетке-вольере Московского зоопарка
Попугаи Какаду в клетке-вольере Московского зоопарка
© РИА Новости / Владимир Минкевич
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Знаменитый какаду Снежок, а также другие танцующие попугаи, дергают головой, машут крыльями и совершают другие движения не машинально, а пытаются подстроиться под музыку и гибко меняют свой репертуар действий. Об этом пишут биологи в журнале Current Biology.

"Что нас особенно поразило – огромное богатство движений, которые Снежок делал в такт музыке. Он не только умеет кивать головой и ритмично поднимать ноги, но и самостоятельно выработал огромный репертуар, не имея при этом учителей и примеров подобных танцевальных приемов", — рассказывает Анируддх Патель (Aniruddh Patel) из Гарвардского университета (США).

В последние годы ученые начали всерьез интересоваться тем, обладают ли животные теми "продвинутыми" интеллектуальными способностями, которые раньше приписывались только человеку.
К примеру, 100 лет назад в Германии была известна лошадь по имени "Умный Ганс", которая "владела" основами простой арифметики и следила за календарем. Во время своих публичных выступлений эта лошадь давала правильные ответы на вопросы, отстукивая копытом нужное число раз.
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Ученые обнаружили, что лошади умеют "говорить" при помощи "жестов"Биологи из Норвегии выяснили, что лошади имеют некие зачатки абстрактного мышления и что они способны использовать отвлеченные символы для того, чтобы попросить хозяина закрыть их попоной или, наоборот, убрать ее.
Скептики заявляли, что лошадь на самом деле не считала, а "считывала" тайные знаки, которые ей незаметно для себя подавал хозяин, и отрицали ее уникальные умственные способности. В последующие годы схожие "способности" находили у африканских серых попугаев и некоторых шимпанзе, однако ученым ни удалось опровергнуть, ни однозначно доказать их наличие.
Недавно эти дискуссии усилились после открытия способности изготовлять орудия труда у некоторых птиц, а также относительно примитивных бразильских мартышек-капуцинов, вступивших в полноценный "каменный век" примерно пять тысяч лет назад. Эти открытия заставляют ученых и обывателей спорить о том, где начинается и заканчивается интеллект и самосознание.
Яркий пример этого появился в глобальной сети более десяти лет назад, когда белый попугай-какаду по кличке Снежок попал в один из питомников для брошенных птиц в штате Индиана. Передавая его новым владельцам, бывшая хозяйка пожаловалась на то, что за птицей было тяжело ухаживать, и рассказала о его крайне необычной черте.
Дело в том, что этот попугай, благодаря общению с детьми этой женщины, научился "чувствовать ритм" музыки и танцевать под нее. Сотрудники питомника проверили это заявление и выложили в сеть ролик, на котором Снежок танцует под песню Everybody группы Backstreet Boys.
Это видео стало одной из первых Youtube-сенсаций, и оно достаточно быстро привлекло внимание не только простых пользователей сети, но и нейрофизиологов и эволюционистов, считавших, что только человек умеет танцевать и подстраиваться под такт музыки. Они связались с Айрин Шульц (Irena Schulz), руководительницей птичника, и начали серьезно изучать "невозможного" попугая.
Ученые достаточно быстро пришли к выводу, что попугай действительно умел чувствовать ритм музыки, а потом открыли, благодаря тому же видеосервису, десятки других примеров подобного поведения какаду и некоторых других попугаев. Это открытие породило новый дискуссионный вопрос – что именно делал попугай и насколько "машинальными" были его танцевальные движения.
Шульц, Патель и другие ученые попытались найти ответ на этот вопрос, наблюдая за тем, как Снежок танцевал под две малознакомых ему мелодии, песне "Another One Bites the Dust" рок-группы Queen, а также поп-шлягера "Girls Just Want to Have Fun". В этих наблюдениях, помимо нейрофизиологов и психологов, участвовали так же и профессиональные танцоры.
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Для этого ученые записали движения попугая на видеокамеру, вырезали из этих видеозаписей звук и попытались разбить их на компоненты, анализируя фактически каждый кадр этих роликов по отдельности. В общей сложности, ученым удалось выделить сразу 14 простых и два сложных типа движений, которые попугай делал во время танца и раскрыть секреты его творчества.
Что самое интересное, Снежок воспринимал музыку не так, как это делали люди – по сути, его "танец" состоял из множества более коротких сегментов, каждый из которых длился примерно 3-4 секунды. Слушая музыку, птица выбирала наиболее "подходящий" тип движений и иногда комбинировала их, что говорит о творческом, а не механическом характере ее движений.
Были и другие намеки на это - к примеру, общий "набор" различных движений заметно отличался для хита группы Queen по сравнению со второй мелодией. Это говорит в пользу того, что попугай совершает движения не случайно, а действительно воспринимает музыку и пытается ей как-то соответствовать.
Как у птиц появилась эта способность, ученые пока не могут сказать, однако ее наличие говорит о том, что умение воспринимать ритм, копировать чужие действия и мыслить креативно характерно не только для человека, но и более широкого круга обитателей Земли.
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