Неизвестные в Одессе "заминировали" здание, требуя прекратить учения НАТО

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Неизвестные прислали на электронную почту телерадиокомпании "Первый городской" сообщение о минировании здания, где располагается ее офис, потребовали от властей страны прекратить военно-морские учения Sea Breeze 2019 и вывести корабли НАТО из акватории Одесского порта.

"Сообщение о минировании здания телерадиокомпании "Первый городской" на Греческой, 20 поступило на электронную почту в 9.58 (время совпадает с мск). На счету у так называемой группировки Orwell несколько фейковых минирований по Украине", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

По информации сайта, в тексте сообщения о минировании неизвестные настаивали на прекращении учений в Одесской акватории. "Наши требования к правительству - остановка военных учений Sea Breeze 2019 и вывод кораблей НАТО из акватории Одесского порта. В случае невыполнения данных требований в течении суток мы подорвём здание", - написали неизвестные в письме.

Во время проверки здания правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.