Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T17:08Z
https://ria.ru/20190708/1556321427.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155625/55/1556255537_0:66:3229:1882_1036x0_80_0_0_89b940b07341b39dae8bae5d02bacd5d.jpg
РИА Новости

Неизвестные в Одессе "заминировали" здание, требуя прекратить учения НАТО

Вчера, 17:08
463
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Неизвестные прислали на электронную почту телерадиокомпании "Первый городской" сообщение о минировании здания, где располагается ее офис, потребовали от властей страны прекратить военно-морские учения Sea Breeze 2019 и вывести корабли НАТО из акватории Одесского порта.
"Сообщение о минировании здания телерадиокомпании "Первый городской" на Греческой, 20 поступило на электронную почту в 9.58 (время совпадает с мск). На счету у так называемой группировки Orwell несколько фейковых минирований по Украине", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
По информации сайта, в тексте сообщения о минировании неизвестные настаивали на прекращении учений в Одесской акватории. "Наши требования к правительству - остановка военных учений Sea Breeze 2019 и вывод кораблей НАТО из акватории Одесского порта. В случае невыполнения данных требований в течении суток мы подорвём здание", - написали неизвестные в письме.
Во время проверки здания правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
6 июля, 18:18
Министр обороны Украины проинспектировал учения НАТО в Черном море
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
923000
Обсудить 2
Sea BreezeНАТООдессаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса
РИА
Новости
Госминистр по делам Европы МИД Германии призвал наводить мосты с Россией
Вино Шато Мухрани на полке супермаркета
Госдума предложила правительству прекратить поставки вина и воды из Грузии
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина
Лента
новостей
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Стороны конфликта в Донбассе двигаются к прекращению огня, заявил Зеленский
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
На Украине обжаловали приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк
Грузинские вина на полках магазина
Комитет Госдумы поддержал прекращение поставок вина и воды из Грузии
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов прокомментировал проект Рады о непризнании Крыма украинским
Сирийская артиллерия открыла огонь по террористам в Идлибе и Хаме
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
ПА ОБСЕ нарушила регламент в отношении российской делегации, считают в ГД
В Тбилиси проходят акции протеста
Сотрудники полиции во время стихийной акции против телеканала Рустави 2 в Тбилиси. 8 июля 2019
СМИ: украинский канал готовит флешмоб в поддержку журналиста "Рустави 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
10:23Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей
10:22Телеканал NewsOne назвал акцию у редакции попыткой запугать журналистов
10:21В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи
10:20Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
10:18В Хакасии объявили штормовое предупреждение
Лента новостейМолния