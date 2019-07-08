Пресс-конференция Алексея Пушкова о нарушении прав журналистов

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11 июля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по итогам работы Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.