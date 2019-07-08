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РИА Новости

Пресс-конференция Алексея Пушкова о нарушении прав журналистов

Вчера, 17:01
14
11 июля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по итогам работы Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.
Участники:
- председатель Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей ПУШКОВ;
- член комиссии, первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия ГУМЕРОВА;
- член комиссии, первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;
- член комиссии, заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Игорь МОРОЗОВ.

В рамках пресс-конференции будут подведены итоги работы Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ за год. Особое внимание будет уделено нарушению прав журналистов на Украине, делу Кирилла Вышинского, а также работе по противодействию нарушениям прав российских журналистов на международных площадках, в частности в ОБСЕ. Сенаторы дадут оценку атакам СМИ Грузии, направленным против России, расскажут об информационных аспектах деятельности России в ПАСЕ и Парламентской Ассамблее ОБСЕ, дадут оценку информационному противостоянию между Россией и Западом. Кроме того, будут прокомментированы социальные и экономические аспекты перехода регионов РФ с аналогового на цифровое телевидение.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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