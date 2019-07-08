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РИА Новости

В Подмосковье раскрыли поддельного силовика

Вчера, 17:01
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Полицейские закончили предварительное расследование в отношении мужчины, который, прикрываясь якобы связями в спецслужбах и наличием бизнеса, выманивал у жительницы Зеленограда деньги и предлагал ее родным и близким помочь купить квартиры по ценам ниже рыночных, всего его действия нанесли более 12,5 миллиона рублей ущерба, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По имеющейся информации, злоумышленник под чужим именем познакомился с жительницей Зеленограда, вошел к ней в доверие и в течение нескольких лет под различными предлогами совершал хищение ее денежных средств. Он утверждал, что занимается бизнесом и обладает связями в силовых ведомствах, а затем сообщал ложные сведения о том, что ему необходимы деньги на лечение, выплату заработной платы рабочим, строительство объекта недвижимости и погашение задолженности. Потерпевшая передала ему свои сбережения, а также автомобиль иностранного производства, после чего мужчина перестал выходить на связь. Кроме того, установлено, что обвиняемый, представляясь действующим сотрудником спецслужб либо военнослужащим в отставке, предлагал родным и близким пострадавшей оказать содействие в покупке квартир в рассрочку по ценам ниже рыночных, а также поступить в престижные учебные заведения, оформить различные документы и прочие услуги", - сообщила Ирина Волк.
6 июля, 17:12
В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД
Общий ущерб от действий мужчины, который оказался уроженцем одной из стран Средней Азии, превысил 12,5 миллиона рублей. Сейчас подозреваемый находится под стражей.
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