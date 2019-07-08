Госминистр по делам Европы МИД Германии призвал наводить мосты с Россией

По его мнению, постоянный диалог с Москвой, который вел экс-канцлер ФРГ Вилли Брандт в рамках своей "восточной политики", безусловно, был правильным. "Сегодня у нас совсем иное положение дел. В восточной Европе есть суверенные государства, и я не могу через голову прибалтов или поляков заключать с Россией какие-то двусторонние договоры", - добавил он.