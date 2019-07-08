Госминистр по делам Европы МИД Германии призвал наводить мосты с Россией

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госминистр по делам Европы МИД ФРГ Михаэль Рот призвал "наводить мосты" с Россией, но делать это согласованно с европейскими партнерами.
"Я всегда говорю, что тоже хочу мира, поэтому мы должны наводить мосты с Россией, особенно что касается гражданского общества. Но всегда согласованно с нашими европейскими партнерами", - заявил Рот в интервью немецкому изданию Welt.
По его мнению, постоянный диалог с Москвой, который вел экс-канцлер ФРГ Вилли Брандт в рамках своей "восточной политики", безусловно, был правильным. "Сегодня у нас совсем иное положение дел. В восточной Европе есть суверенные государства, и я не могу через голову прибалтов или поляков заключать с Россией какие-то двусторонние договоры", - добавил он.
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