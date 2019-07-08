В Сеть выложили трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
Одна из самых знаменитых чародеек - Малефисента в исполнении Анджелины Джоли - возвращается на экраны. Она смогла отстоять свое волшебное лесное царство от притязаний алчного короля людей и подружиться с юной принцессой Авророй. Теперь Малефисенте вновь предстоит встреча с людьми.
Помимо Джоли в фильме заняты Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Сэм Райли, Имельда Стонтон, Джуно Тэмпл, Чиветель Эджиофор.
Первый фильм о Малефисенте - ремейк диснеевского мультфильма 1959 года "Спящая красавица" - был снят в 2014 году по сценарию Линды Вулвертон.
В российский прокат фильм выйдет 17 октября 2019 года.
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