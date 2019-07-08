В Сеть выложили трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы"

Одна из самых знаменитых чародеек - Малефисента в исполнении Анджелины Джоли - возвращается на экраны. Она смогла отстоять свое волшебное лесное царство от притязаний алчного короля людей и подружиться с юной принцессой Авророй. Теперь Малефисенте вновь предстоит встреча с людьми.