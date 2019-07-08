Сирийская артиллерия открыла огонь по террористам в Идлибе и Хаме

БЕЙРУТ, 8 июл - РИА Новости. Сирийская армия открыла огонь из ствольных и реактивных артиллерийских орудий по местам скопления террористов и их опорным пунктам на границе провинций Хама и Идлиб, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
По данным агентства, правительственные войска открыли интенсивный огонь после того, как в понедельник утром боевики обстреляли поселения Аль-Азизия и Хамамият.
Под огнем армейской артиллерии оказались позиции террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в районе поселений Джиббин, Таль Маллах и Кафрзейта, на северо-западе Хамы. На юге провинции Идлиб были уничтожены укрепленные позиции и огневые установки террористов в районе Хан-Шейхуна.
В минувшую субботу армия САР отразила атаку террористов "Джебхат ан-Нусра"* и союзных ей бандформирований в районе деревни Хамамият. Террористы предприняли попытку атаковать сразу с нескольких направлений, но, понеся большие потери, были вынуждены бежать.
*Террористическая организация, запрещенная в России