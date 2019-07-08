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РИА Новости
Тюменская область

Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" дополнят образовательной программой

Вчера, 15:55
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© радио Sputnikвид на Тобольск со стороны реки Иртыш
вид на Тобольск со стороны реки Иртыш
© радио Sputnik
ТЮМЕНЬ, 8 июл – РИА Новости. Ежегодный музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" в будущем году планируется дополнить образовательной программой с участием известных оперных исполнителей и музыкантов, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Фестиваль существует уже 13 лет, благодаря большой поддержке и инициативе руководства Тюменской области и ведущих деятелей культуры. Проект должен давать возможность не только слушать ведущих исполнителей, но и правильно понимать высокое искусство", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в минувшую субботу XI фестиваль "Лето в Тобольском кремле" посетили более трех тысяч зрителей, около 20 тысяч пользователей социальных сетей следили за онлайн-тансляцией. Перед зрителями выступили певцы Мариинского театра, а также Тюменский филармонический оркестр и хоровая капелла.
"Богатое историческое наследие, культура и уникальный природный ландшафт, от которого просто захватывает дух, - все это превращает Тобольск в туристический центр не только Тюменской области, но и всей России. В город с каждым годом приезжает все больше туристов, в том числе и из дальнего зарубежья. Я уверен, что вместе с тоболяками мы сможем реализовать весь потенциал города", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
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Тюменская областьТобольск
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