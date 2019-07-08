Орешкин предложил провести слушания по искусственному интеллекту

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин предложил провести большие парламентские слушания на тему искусственного интеллекта.
"Я думаю, что нам стоит подумать о том, чтобы по искусственному интеллекту осенью запланировать большие парламентские слушания, поскольку тема - глубокая и богатая, требует отдельного рассмотрения", - сказал Орешкин, выступая в понедельник в Госдуме на парламентских слушаниях по вопросам цифровой экономики.
Он отметил, что тема искусственного интеллекта очень обширна, и попытка ответить на многие возникающие вопросы будет дана в стратегии развития данной отрасли в России.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение Орешкина об отдельных слушаниях.