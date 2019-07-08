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РИА Новости

Орешкин предложил провести слушания по искусственному интеллекту

Вчера, 15:32
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин предложил провести большие парламентские слушания на тему искусственного интеллекта.
"Я думаю, что нам стоит подумать о том, чтобы по искусственному интеллекту осенью запланировать большие парламентские слушания, поскольку тема - глубокая и богатая, требует отдельного рассмотрения", - сказал Орешкин, выступая в понедельник в Госдуме на парламентских слушаниях по вопросам цифровой экономики.
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Он отметил, что тема искусственного интеллекта очень обширна, и попытка ответить на многие возникающие вопросы будет дана в стратегии развития данной отрасли в России.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение Орешкина об отдельных слушаниях.
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Максим ОрешкинГосдума РФМинистерство экономического развития РФРоссияЭкономика
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