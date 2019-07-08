В Крыму спасли туристов, попавших в шторм в акватории "Артека"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии, патрулировавшие акваторию международного детского центра "Артек" в Крыму спасли туристов на водных велосипедах и каяках, которых застал врасплох в море внезапно начавшийся шторм, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Катера поисково-спасательной службы патрулировали акваторию МДЦ "Артек" и зафиксировали резкое ухудшение погодных условий. Поднялся сильный ветер, а высота волн превысила два метра. Это застигло врасплох нескольких человек на водных велосипедах и каяках, которые тщетно пытались вернуться к пляжу, но их все больше уносило в открытое море. У отдыхающих на воде начались первые признаки паники, экипаж катера немедленно выдвинулся на помощь пострадавшим", - сказал собеседник агентства.

В то же время со спасательной станции "Артека" пришел сигнал бедствия от группы туристов, которые находились в море в районе мыса Аю-Даг.