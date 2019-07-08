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РИА Новости

Руководители регионов станут главами комиссий по чрезвычайным ситуациям

Вчера, 15:20
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Отныне комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности будут возглавлять руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Важные изменения коснулись председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности российских субъектов. Теперь их функции возлагаются на руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", - сказал собеседник агентства, уточнив, что аналогичные комиссии в муниципальных образованиях будут возглавлять главы местных администраций.
Ранее комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возглавляли первые заместители руководителей высших исполнительных органов госвласти.
По его словам, закон "О внесении изменений в федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" уточняет условия и порядок принятия решения о введении уровня реагирования на чрезвычайные ситуации в зависимости от их характера и развития. Кроме того, внедряется современная система планирования действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Документ также позволит обеспечить четкое соответствие состава органов управления и сил масштабам бедствия, определить ответственность руководителей за организацию дополнительных мер по защите населения и территорий.
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"В соответствии с законом ускорится доведение финансовой помощи до граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера. Люди будут получать помощь из средств региональных бюджетов. Понесенные при этом субъектами РФ расходы будут возмещаться из бюджета федерального", - резюмировал представитель МЧС России.
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