Передачи об истории Подмосковья начнут включать в общественном транспорте

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В общественном транспорте Московской области начнут включать радиопередачи и песни об истории региона. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на руководителя регионального комитета по туризму в ранге министра Наталью Галкину.
Новую концепцию обсудили в Серпухове во время встречи с представителями турбизнеса.
"Мы сделали плейлист, и в ближайшее время он будет звучать в общественном транспорте, например, по пятницам, чтобы люди послушали рассказы о Подмосковье, улыбнулись и подумали, что они в хорошем месте живут", – прокомментировала Наталья Галкина.
В такие плейлисты войдут радиопередачи и песни о Подмосковье.