Передачи об истории Подмосковья начнут включать в общественном транспорте

"Мы сделали плейлист, и в ближайшее время он будет звучать в общественном транспорте, например, по пятницам, чтобы люди послушали рассказы о Подмосковье, улыбнулись и подумали, что они в хорошем месте живут", – прокомментировала Наталья Галкина.