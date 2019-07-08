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РИА Новости
Новости Подмосковья

Передачи об истории Подмосковья начнут включать в общественном транспорте

Вчера, 15:12
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПассажиры в автобусе
Пассажиры в автобусе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В общественном транспорте Московской области начнут включать радиопередачи и песни об истории региона. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на руководителя регионального комитета по туризму в ранге министра Наталью Галкину.
Новую концепцию обсудили в Серпухове во время встречи с представителями турбизнеса.
"Мы сделали плейлист, и в ближайшее время он будет звучать в общественном транспорте, например, по пятницам, чтобы люди послушали рассказы о Подмосковье, улыбнулись и подумали, что они в хорошем месте живут", – прокомментировала Наталья Галкина.
В такие плейлисты войдут радиопередачи и песни о Подмосковье.
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